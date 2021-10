Kapitän Neuer trainiert wieder - Rüdiger fehlt

Manuel Neuer steht wieder auf dem Platz. Beim Abschlusstraining der DFB-Elf am Millerntor war der Bayern-Keeper mit dabei. Im Gegensatz zu Antonio Rüdiger.

Neuer hatte für die Partie gegen Rumänien (2:1) verletzungsbedingt absagen müssen, Marc-André ter Stegen hütete beim 2:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft das Tor. Beim Training am Samstagmorgen stand aus dem ursprünglich nominierten Torwarttrio einzig Bernd Leno bereit, weswegen HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes auf dem Trainingsgelände des HSV kurzfristig aushalf.

Beim Abschlusstraining am Millerntor waren Heuer Fernandes' Dienste aber nicht mehr vonnöten, Neuer wieder mit Torwarthandschuhen zu sehen. Der 35-Jährige hatte zuletzt mit Adduktorenproblemen zu kämpfen.

Nicht trainieren konnte hingegen Antonio Rüdiger. Der Abwehrspieler vom FC Chelsea, der gegen Rumänien noch in der Startelf stand, fehlte wegen Rückenproblemen. Bei der auf das Training folgenden Pressekonferenz am Mittag wird Hansi Flick sicherlich Details preisgeben, wie es um Rüdiger bestellt ist.

Am Nachmittag (16.15 Uhr) tritt das DFB-Team die Reise Richtung Nordmazedonien an, wo es am Montag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in der WM-Qualifikation gefordert ist.