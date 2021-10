Kapitän Neuer kehrt auf den Trainingsplatz zurück

Manuel Neuer stand am Mittwoch wieder auf dem Trainingsplatz, der DFB-Kapitän hatte beim Auftakttraining der Nationalelf am Dienstag gefehlt.

Der Torhüter des FC Bayern hatte zum Wochenbeginn aus Regenerationsgründen gefehlt und im Teamhotel in Hamburg individuell trainiert. Bundestrainer Hansi Flick trainierte am Mittwoch auf Platz 6 neben dem Hamburger Volksparkstadion folglich mit seinem gesamten 23er-Kader.

Die DFB-Elf bestreitet am Freitagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) das WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien. Flick hat für die Duelle mit Rumänien und am 11. Oktober mit dem DFB-Schreck Nordmazedonien in Skopje sechs Punkte als Ziel ausgegeben. "Wir wollen uns so schnell wie möglich qualifizieren", sagte er.