Kapitän Kampa fällt für EM aus

Die deutschen Volleyballer müssen bei der EM auf Kapitän und Zuspieler Lukas Kampa verzichten.

"Lukas musste sich aufgrund der anhaltenden Knieprobleme im Sommer einem kleinen Eingriff unterziehen, der gut verlaufen ist. Im Zuge seines Genesungsprozesses hat er bisher große Fortschritte gemacht, ein Einsatz bei der EM und unter der großen Belastung kommt aber zu früh", sagte Bundestrainer Andrea Giani vor dem EM-Start.

Als Zuspieler hat der Italiener Jan Zimmermann und Johannes Tille dabei. Tille hatte bei der Nationenliga noch nach einer Operation am gebrochenen Finger gefehlt. Nun ist er aber wieder fit. Im Kader steht auch Superstar Georg Grozer, der im Januar 2020 seine internationale Karriere für beendet erklärt hatte, aber nun wieder für Deutschland schmettert.

Die EM ab Mittwoch bis zum 19. September findet in Estland, Polen, Tschechien und Finnland statt. Deutschland trift in der Vorrundengruppe D in Estland auf den Gastgeber, Lettland, Frankreich, die Slowakei und Kroatien. Deutschland war bei der EM 2019 im Viertelfinale an Polen gescheitert, Titelverteidiger ist Serbien.