Kapitän Hoffmann emotional: "Fußball von seiner brutalsten Seite"

Fortuna Düsseldorf hat in einer dramatischen Relegation gegen Bochum trotz 3:0-Hinspielerfolgs den Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Knapp eine Woche später meldete sich Kapitän Andre Hoffmann zu Wort.

Er war so nah dran mit Fortuna Düsseldorf. So nah dran, auch sein persönliches Bundesliga-Konto von 89 Partien im deutschen Oberhaus weiter aufstocken zu können. Am Ende aber stürzte Kapitän Andre Hoffmann mit F95 ins Tal der Tränen.

Die dramatische Relegation gegen den VfL Bochum ging - trotz des klaren 3:0-Auswärtssiegs Düsseldorfs - im Rückspiel tatsächlich ins Elfmeterschießen. Hoffmann, in der Verlängerung eingewechselt, trat als erster Elfmeterschütze an - und scheiterte an Andreas Luthe. Weil auch Takashi Uchino die Nerven versagten, platzte der Traum von der Bundesliga-Rückkehr.

Nie ist es mir schwerer gefallen, die richtigen Worte zu finden. Andre Hoffmann

Hoffmann, der im Hinspiel gar nicht zum Einsatz gekommen war, nahm das Relegations-Drama ordentlich mit. Am Sonntag dann meldete sich Düsseldorfs Kapitän erstmals via Instagram zu Wort: "Ich habe ein paar Tage länger gebraucht, um mich bei euch zu melden. Nie ist es mir schwerer gefallen, die richtigen Worte zu finden."

Stadt, Fans, Mitarbeiter und Mannschaft hätten "den Fußball von seiner brutalsten Seite kennenlernen" müssen. "Ich weiß, wie sehr sich jeder diesen Aufstieg gewünscht hat und wie viel jeder dafür investiert hat. Deshalb sitzt der Schmerz und die Enttäuschung nach wie vor tief."

"So wurde es mir beigebracht"

Hoffmann aber meldete sich allen voran, um Dankbarkeit zu zeigen. "Ich will mich auf diesem Wege von Herzen bedanken", schreibt der Verteidiger: "Bei all den Menschen, die uns als Mannschaft die gesamte Saison über bedingungslos unterstützt haben. Vor allem die Reaktionen und aufmunternden Worte in den letzten Tagen haben mich berührt."

Der 31-Jährige, der in der vergangenen Zweitliga-Saison auf 14 Einsätze (ein Tor, kicker-Notenschnitt 3,14) kam, richtete den Blick allerdings auch schon wieder nach vorne. "Eines steht für mich trotz allem fest, so wurde es mir beigebracht, so habe ich es meine gesamte Karriere über gemacht, und nur so kenne ich auch die Fortuna und ihre Anhänger: Aufstehen, schütteln und weitermachen."

Die Zweitliga-Saison 2024/25 startet am 2. August, in der ersten DFB-Pokalrunde trifft Fortuna Mitte August auf Dynamo Dresden.