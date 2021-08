Kapitän Endo und sein Vize sind wieder an Bord

Nach Wochen der personellen Rückschläge gibt es kleine Zeichen der Entspannung. Die Stuttgarter vermelden die Rückkehr dreier Spieler: Kapitän Wataru Endo und sein Vize Waldemar Anton sowie Clinton Mola melden sich zurück.

Selbst dem sonst so gelassenen Sven Mislintat wurde es irgendwann unheimlich. "Langsam reicht es mit den Ausfällen", hatte der Sportdirektor am Rande des Pokalspiels beim BFC Dynamo (6:0) gemeint, wo die Schwaben auf 13 Spieler verzichten mussten.

Für die Partie am Samstag gegen Fürth (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) haben sich zum Auftakt der Trainingswoche drei Profis zurückgemeldet: Endo ist nach seiner Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Japan zurück, wo er knapp Bronze verpasste. Anton hat die Erkältung, die ihn vom Einsatz im Pokal abgehalten hatte, auskuriert. Molas Hüftverletzung, die er sich im Trainingslager im österreichischen Kitzbühel zugezogen hat, ist ebenfalls ausgeheilt.

Für Kalajdzic wird es eng

Am Donnerstag endet zudem die zweiwöchige häusliche Isolation für Sasa Kalajdzic, der am 28. Juli positiv auf Corona getestet wurde. Sollte der Torjäger zum Abschluss seines "Hausarrests" negativ getestet werden, darf er wieder ins Training einsteigen. Ob er auch für die Partie gegen Fürth infrage kommt, ist dennoch offen. Der Nationalspieler Österreichs war nach Europameisterschaft und Urlaubszeit gerade einmal zehn Tage im Training, bevor ihn das Virus erwischte. Für Tanguy Coulibaly und Nikolas Nartey, die einen Tag später als Kalajdzic positiv getestet und sofort aus dem Verkehr gezogen wurden, wird es sicher nicht reichen.