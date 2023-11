Kapitän Corboz lobt Endes Spielansatz: "Wir wollen auf dem Platz einfach zocken"

Der SC Verl ist durch den vierten Sieg in Serie in der Tabelle der 3. Liga bis auf Rang drei vorgerückt. Am Sonntag wartet das Duell mit Spitzenteam Dynamo Dresden - brisant vor allem aufgrund der Personalie Oliver Batista Meier.

Die Aufregung beim SC Verl steigt vor dem Top-Spiel der 3. Liga gegen Dynamo Dresden. Die Verler, nach dem 2:1 in Mannheim mittlerweile bei vier Ligaerfolgen in Serie, gehen als Tabellendritter in das Duell mit den Dresdnern am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker), die durch die 0:1-Niederlage im Duell mit Jahn Regensburg auf Platz zwei abgerutscht sind.

In der vergangenen Saison hatte der SCV zu diesem Zeitpunkt noch im Tabellenmittelfeld (Platz 11) festgesteckt. Heute stellen sie die beste Offensive der Liga (36 Tore) und eilen Woche für Woche von einer Bestmarke zur nächsten. Das 2:1 war der erste Sieg der Verler überhaupt gegen die Mannheimer und das achte ungeschlagene Spiel in Serie in der 3. Liga - insgesamt sprangen zuletzt 20 von 24 möglichen Punkten heraus.

Batista Meier gegen seinen Stammverein

Erneut hatte Oliver Batista Meier großen Anteil am verdienten Sieg der Verler. Den 1:1-Ausgleich erzielte der 22-Jährige kurz nach dem Seitenwechsel selbst und ließ die Vorlage zum Siegtreffer schnell folgen. Brisant: Der herausragende Spieler der Liga (18 Scorerpunkte) ist aktuell von Dynamo an den SCV verliehen und könnte seinem aktuellen Arbeitgeber am Sonntag dazu verhelfen, bis auf drei Zähler an seinen Stammverein heranzurücken.

Die Ostwestfalen jedoch nur auf die Qualität des Unterschiedsspielers (kicker-Durchschnittsnote 2,50) zu reduzieren, würde der Mannschaft, dem Trainer und dem Verein nicht gerecht werden. Eine schwache erste halbe Stunde und der folgerichtige 0:1-Rückstand in Mannheim schockten die Mannschaft nicht, die sich auf ihre Stärken besann und die Partie in den Griff bekam. Auch das Fehlen der gesperrten Mittelfeld-Schaltzentrale Marcel Benger wurde aufgefangen.

Corboz schwärmt von Trainer Ende

Kapitän Mael Corboz sieht vor allem in Trainer Alexander Ende einen wichtigen Baustein des Erfolges: "Mit Alexander Ende ist einiges anders als in der letzten Saison, nicht nur der Tabellenplatz. Er hat sofort die spielerischen Ansätze gefordert und gefördert." Ende führte neue Vorgaben für die Spieleröffnung ein, jeder Ball soll von hinten rausgespielt werden. "Risikoreich", nennt Corboz das - doch es klappt immer besser. "Wir wollen auf dem Platz einfach zocken, und der Trainer gibt uns viele Freiheiten und Vertrauen", so der 29-jährige US-Amerikaner weiter.

Gleichwohl sei Ende ein harter Arbeiter, der auch mal ernster wird, wenn es sein muss. "Er hat uns als Mannschaft total im Griff", sagt Corboz, "und es kann auch mal ein bis zwei Wechsel geben, obwohl wir gewonnen haben."