Kapitän bleibt an Bord: GAK verlängert mit Perchtold

Marco Perchtold wird den GAK auch in der kommenden Saison als Kapitän auf das Spielfeld führen. Wie der Bundesliga-Aufsteiger vermeldet, verlängerte der 35-jährige Routinier seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis Sommer 2025.

Aufsteiger GAK kann auch in der kommenden Bundesliga-Saison auf die Erfahrung von Kapitän Marco Perchtold zählen. Wie die Steirer in einer offiziellen Aussendung vermelden, hat sich der 35-jährige Mittelfeldspieler zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrages um ein weiteres Jahr entschieden. Damit geht der langjährige Profi der "Rotjacken" bereits in seine zehnte Saison beim 2.-Liga-Meister der aktuellen Saison.

"Marco trägt den GAK im Herzen und war in der vergangenen Spielzeit eine wesentliche Stütze unseres Erfolges. Seine Leistungen auf und sein Auftreten abseits des Platzes haben Vorbildwirkung. Deshalb freuen wir uns, dass Marco auch in der kommenden Saison alles für unseren Verein geben wird", erklärt Sportdirektor Dieter Elsneg den Verbleib des Anführers, der es in der aktuellen Spielzeit auf 29 Pflichtspiele für die Grazer bringt.

Insgesamt steht der ehemalige U-20-Nationalspieler Österreichs (ein Einsatz) bereits bei 240 Pflichtspielen für seinen Jugendklub, zu dem er 2017 nach Stationen in Wiener Neustadt, Gratkorn, Pasching, Grödig, Kapfenberg und St. Pölten wieder zurückkehrte und mit denen ihm der Durchmarsch von der Regionalliga bis in die Bundesliga gelang.

"Einzigartiger Weg"

Der Kapitän der Steirer freut sich, nach der Rückkehr in das österreichische Oberhaus, auch das kommende Jahr mit seiner Mannschaft aktiv am Platz erleben zu dürfen: "Ich bin 2017 als Bundesliga-Stammspieler zum GAK in die Landesliga gewechselt, um meinen Herzensverein bei der Rückkehr in die Bundesliga zu unterstützen. Dass wir diesen einzigartigen Weg gemeinsam beschritten haben, erfüllt mich mit Stolz. Ich freue mich, mit meinen Fähigkeiten dazu beizutragen, den GAK wieder in der Bundesliga zu etablieren."

Eine Runde vor Saisonende steht der Grazer AK mit 66 Punkten schon längst als Zweitligameister fest. Zum Abschluss der Saison wartet ein Heimspiel gegen den Kapfenberger SV.