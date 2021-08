Kapitän bleibt an Bord: Boyata verlängert vorzeitig bei Hertha

Herthas Kapitän Dedryck Boyata, 2019 von Celtic Glasgow nach Berlin gekommen, hat seinen Kontrakt vorzeitig um zwei Jahre verlängert.

Der neue Vertrag des 30-jährigen belgischen Innenverteidigers läuft nun bis 2024. "Dedryck ist eine wichtige Führungspersönlichkeit für uns und spielt in unseren Planungen eine zentrale Rolle. Daher sind wir froh, diesen Vertragsabschluss frühzeitig vollzogen zu haben", wird Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Mit seiner Qualität und seiner Erfahrung ist er ein entscheidender Baustein für die nächsten Jahre."

Boyata selbst kommentiert seine Vertragsverlängerung so: "Ich habe das Vertrauen der Verantwortlichen immer gespürt, auch in den Phasen, in denen ich verletzt war. Davon möchte ich in den nächsten Jahren etwas zurückgeben. Dieser Verein hat großes Potenzial und gemeinsam wollen wir die Basis für sportlichen Erfolg legen."

Boyata trägt künftig die 4

Der Abwehrmann, der künftig die Rückennummer 4 statt der 20 tragen wird, absolvierte bisher 47 Bundesligaspiele (fünf Tore) für Hertha BSC. Für die belgische Nationalmannschaft bestritt der Rechtsfuß 25 Länderspiele, davon zwei bei der EM 2021 und drei bei der WM 2018.