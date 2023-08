Kapitän Baumann hält schlingernde TSG auf Kurs

Mit zwei Topleistungen beeindruckt Hoffenheims Nummer 1 nicht nur die eigenen Mitspieler.

Wären alle TSG-Profis so beeindruckend in die Saison gestartet, herrschte Euphorie im Kraichgau. Zwei Topleistungen in Folge schaffte in Hoffenheim allerdings einzig Torhüter Oliver Baumann. Vor allem der Kapitän hält die weiter wankelmütige und anfällige TSG auf Kurs, die ansonsten bereits wieder im Krisenmodus angekommen wäre. Schon zum Auftakt gegen seinen Heimatverein Freiburg (1:2) sorgte allein Baumann mit spektakulären Paraden dafür, dass das Spiel nicht weit vor dem Abpfiff entschieden war und wahrte bis zum Schluss Hoffenheims Chance, doch noch zu punkten.

In Heidenheim (3:2) war es erneut Baumann, der mit tollen Reaktionen die eigentlich fällige Entscheidung zugunsten des Aufsteigers abwehrte und den Grundstein legte, um das Spiel im Schlussspurt noch drehen zu können. Unter anderem parierte der 33-Jährige einen Strafstoß von Heidenheims Jan-Niklas Beste. Damit festigte Baumann auch in dieser Disziplin seinen Status als einer der erfolgreichsten Keeper der Bundesligahistorie. Von 59 Elfmetern gegen ihn wurden nur 44 verwandelt, 15 blieben erfolglos, davon parierte Baumann elf. Damit rangiert der TSG-Torhüter unter den Top Ten der Ewigen Rangliste, nur gegen acht Kollegen wurden noch mehr Strafstöße nicht verwandelt, auch mit der prozentualen Quote liegt Baumann im Spitzenfeld.

"Hervorheben will ich die Leistung von Oliver Baumann, der das zweite Spiel in Folge überragend gehalten hat, auch den Elfmeter, ohne ihn hätten wir einige Tore mehr kassiert, so ehrlich muss man sein", betonte zu Recht Innenverteidiger Kevin Akpoguma nach dem schmeichelhaften Sieg am Samstag in Heidenheim.

Baumann als Elfmeterkiller in die Nationalmannschaft?

Wie die Mitspieler zeigte sich dann auch "Sky"-Experte Erik Meijer beeindruckt und empfahl Hoffenheims Keeper vor allem als Elfmeterkiller für eine Nominierung in die deutsche Nationalmannschaft. "Das Thema Baumann: Wir haben 2024 eine EM. Wenn du dann doch kurz vor dem Elfmeterschießen den Torwart wechseln willst als Deutschland, würde ich sagen: machen", rät der einstige Stürmer.

Schon Dabeisein wäre für Baumann (fast) alles, von einem ersten Einsatz für sein Land träumt er schon seit Jahren und auch nach wie vor. Mal sehen, wie Hansi Flick das sieht, wenn der Nationaltrainer diese Woche erneut nominiert.

Überdies steht im Raum, wie es nach dieser Saison in der Karriere weitergeht. Baumanns Vertrag läuft aus, Interesse hatten zuletzt bereits Nizza und Sevilla angezeigt, selbst die Bayern hatten mehrfach über Baumann nachgedacht. Aktuell aber scheint es eher auf eine erneute Vertragsverlängerung in Hoffenheim hinauszulaufen, schließlich fühlt sich der Schlussmann bei der TSG pudelwohl, erfährt als Kapitän eine hohe Wertschätzung und könnte sich in den kommenden Jahren endgültig ein Denkmal setzen im Kraichgau.