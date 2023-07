Kapitän Arnold wünscht sich Gosens - und will mit "Herz und Liebe" agieren

Maximilian Arnold geht voran beim VfL Wolfsburg, seit einem Jahr ist der 29-Jährige Kapitän der Niedersachsen. Und sieht in seiner Rolle durchaus noch Verbesserungspotenzial.

Wieder eine Vorbereitung, wieder sind es harte Wochen, die bevorstehen. Lust oder Last? "Mittlerweile ist die Lust sogar größer geworden", sagt Maximilian Arnold, "ich fange an, es mehr zu genießen. Ich weiß, das klingt komisch."

Nun ja, mittlerweile ist das VfL-Eigengewächs 29. Von der Zielgeraden seiner Karriere mag er zwar noch nicht reden, und doch hat der viertälteste Spieler des Kaders - nur Pavao Pervan (35), Koen Casteels (31) und Yannick Gerhardt (ebenfalls 29) sind älter - schon so viel erlebt in den vergangenen Jahren. Der Abschluss der abgelaufenen Saison gehörte definitiv nicht zu den schönen Dingen, gegen eine halbe Jugendmannschaft von Absteiger Hertha BSC (1:2) verspielte Wolfsburg fahrlässig den Einzug ins internationale Geschäft. "Die ersten Nächte danach", sagt Arnold, "waren nicht so cool."

Cooler soll die Zukunft werden, die neue Saison, ein mitunter neuer VfL. Spieler kommen, Spieler gehen, er, Mittelfeldchef Arnold, ist bislang immer geblieben. Und trägt seit einem Jahr die Kapitänsbinde. "Es ging holprig los", erinnert sich der Spielführer auch an den komplizierten Saisonstart vor einer Saison, "aber es entwickelte sich dann besser." Gleichwohl sieht er für sich und seine Rolle "in einigen Phasen und Momenten" Verbesserungsbedarf.

Konkret meint er seinen Umgang mit den Kollegen, auf und neben dem Platz. Manchmal, glaubt er, sei er gerade auf dem Rasen zu aggressiv dabei, wenn er seine Mitspieler pushen möchte. "Ein bisschen mehr mit Herz und Liebe" wolle er künftig agieren, "damit es die Jungs auch verstehen". Das Problem sei: "Ich bin ein emotionaler Typ, das eine oder andere Mal habe ich dann vielleicht falsch reagiert."

Arnold würde gerne mit Gosens spielen

Das Agieren seines Klubs auf dem Transfermarkt verfolgt der Routinier in unregelmäßigen Abständen, gleichwohl mit Interesse. "Ab und an gucke ich in die kicker-Transferzentrale." Wo seit geraumer Zeit über Robin Gosens als potenziellen Neuzugang berichtet wird. Würde der VfL-Kapitän den 29-Jährigen und damit gleichaltrigen Spieler gerne im VfL-Trikot sehen? "Selbstverständlich. Er ist Nationalspieler. Ich habe ihn bei der Nationalmannschaft als Typ kennengelernt." Und auch bei der Frage, ob der VfL gerade nach dem Abgang Josuha Guilavoguis noch Erfahrung benötigt, antwortet Arnold deutlich: "Definitiv!" Schließlich kann auch der Kapitän noch Unterstützung gebrauchen.