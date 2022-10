Kapitän Arnold: Darum hilft uns die Kovac-Korrektur

Es ist zumindest eine Miniserie, die Wolfsburg gestartet hat. Drei Spiele in Folge blieb das Team von Trainer Niko Kovac ungeschlagen - auch, weil der Kroate die richtigen Lehren gezogen hat. Kapitän Maximilian Arnold findet’s gut.

So konnte es nicht weitergehen, das hatte Niko Kovac nach dem 0:2 bei Union Berlin vor einigen Wochen erkannt. Der Trainer nahm seine Mannschaft verbal kräftig ins Visier, vermisste die grundsätzliche Bereitschaft bei seinen Spielern, sparte in seinen öffentlichen Ausführungen jedoch an Selbstkritik. Und hat dennoch für sich die richtigen Lehren gezogen aus dem damals wiederholt schwachen Auftritt seiner fehlgestarteten Truppe.

Der Trainer, der am Samstag seinen 51. Geburtstag feierte, wählt mittlerweile nach zuvor diversen Wechseln eine 4-3-3-Formation und hat den Spielaufbau verändert. "Wir", sagt Maximilian Arnold nach den Partien gegen Stuttgart (3:2), Augsburg (1:1) und nun Gladbach (2:2), "sind jetzt komplett flexibler."

Dem Kapitän kommt bei der Kovac-Korrektur eine Schlüsselrolle zu. Hatte der Kroate zuvor in der Regel mit einer Dreierreihe aufbauen lassen, in der Rechtsverteidiger Ridle Baku immer hochschob und Linksverteidiger Paulo Otavio defensiv gebunden war, so ist nun Arnold derjenige, der von der Sechs aus nach hinten in alle Richtungen abkippt - wodurch beide Außenverteidiger nach vorne gehen können.

"Mit zwei Spielern außen kann man besser Fußball spielen", erklärt der Nationalspieler. "Und ich habe ein bisschen mehr Freiräume, kann mir das eine oder andere Mal den Ball abholen. Das kommt uns schon zugute und auch mir, da ich das Heft des Handelns ein bisschen mehr in die Hand bekomme." Arnold lenkt den VfL, ist deutlich präsenter, ohne an Offensivgefahr einzubüßen - mit drei Torschüssen gehörte der Spielführer auch gegen Mönchengladbach zu den gefährlichsten Wolfsburgern.

Paulo Otavio glänzt als Vorbereiter

Bei denen Paulo Otavio die Tore durch Yannick Gerhardt und Omar Marmoush vorbereitete. Der Brasilianer, der sich nun mehr einschalten, Vordermann Jakub Kaminski hinterlaufen kann und in den vergangenen drei Spielen insgesamt auf drei Torvorlagen kommt - mehr als je zuvor in einer Saison. Gegen Gladbach zeigte der VfL seine beste Saisonleistung, einzig das Ergebnis schmeckte den Beteiligten nicht so sehr. "Sehr ärgerlich", betont Arnold.

Dennoch hat sich was getan beim VfL. "Was ich damals gesagt habe", blickt Trainer Kovac auf seine Worte nach dem Union-Spiel zurück, "hat Früchte getragen. Wir verbessern uns auch fußballerisch." Auch, weil der Trainer notwendige Korrekturen vorgenommen hat. Wenngleich Arnold das Lob der taktischen Veränderungen nicht als Kritik an der originären Spielidee des neuen Trainers verstanden wissen will. "Es ist auch ein gutes System", betont der Kapitän, "vielleicht haben wir es nicht so gut adaptiert als Mannschaft." Ganz bestimmt sogar.