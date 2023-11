Kapitän Arnold auf der Bank: Was Kovac sagt, was Schäfer fordert

Maximilian Arnold ist beim VfL Wolfsburg vorerst seinen Stammplatz los. Beim 2:2 gegen Werder Bremen kam der Kapitän wie schon im Pokal gegen RB Leipzig von der Bank. Trainer Niko Kovac erklärt seine Entscheidung.

Reden wollte er nicht nach dem Spiel. Maximilian Arnold, Rekordspieler und Kapitän des VfL Wolfsburg, verpasste sich einen Maulkorb. Dafür sprachen andere über die Rolle des 29-Jährigen, der zumindest vorerst seinen Stammplatz eingebüßt hat. Trainer Niko Kovac erklärt seine aus sportlicher Sicht nachvollziehbare Wahl für Aster Vranckx, der unter der Woche beim Pokalerfolg gegen RB Leipzig (1:0, kicker-Note 2) überzeugt hatte - und sich so Arnolds Platz erobert hat. "Wir sind in einer Leistungsgesellschaft", so der Trainer. "Und wenn Aster es gut macht, kann ich ihm nicht erklären, dass er im nächsten Spiel wieder draußen ist. Dann wird er sauer sein, so ist im Moment wahrscheinlich der Max sauer. Was okay ist."

Kovac über Arnold: "Er wird weiterhin wichtig sein und seine Spiele machen"

Jedoch scheint es, als müsste sich Arnold, der schon zu Saisonbeginn hart um seinen Platz kämpfen musste, erst einmal auf seine neue Rolle einstellen. Denn: Gegen Bremen (2:2) sah Kovac in Vranckx erneut den besten Wolfsburger. "Wenn Aster weiter so spielt, habe ich keine Alternative", erklärt der 52-Jährige. "Dann ist es so, wie es ist." Mit Blick auf Arnold betont er: "Er ist unser Kapitän, wird weiterhin wichtig sein und seine Spiele machen."

Schäfer lobt Vranckx, der seine Chance genutzt hat

Wie der Trainer liefert auch Marcel Schäfer den Verweis auf die Leistungsgesellschaft, der sich jeder unterordnen müsse. "Jeder Spieler kann sich täglich im Training anbieten, der Trainer entscheidet über die Aufstellung und das hat jeder zu respektieren", unterstreicht der Geschäftsführer. "Man muss geduldig sein und auf seine Chance warten, wenn man ins Hintertreffen gerät. Das gilt für Max wie für jeden anderen Spieler auch."

Schäfer lobt die aktuellen Auftritte von Vranckx und formuliert zugleich eine Forderung: „Aster hat unter der Woche seine Chance genutzt und hat es sich verdient gegen Bremen zu starten. Gerade von einem langjährigen Spieler erwarte ich - auch wenn er mit seiner eigenen Situation unzufrieden ist -, dass er sich immer in den Dienst der Mannschaft und des Vereins stellt. Und das tut Max." Dem am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Mönchengladbach erneut ein Bankplatz droht.