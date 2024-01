El Wellys teurer Fehler: Später Strafstoß bringt Kap Verde ins Viertelfinale

Leichtes Oberwasser hatte Kap Verde im Achtelfinale des Afrika-Cups über 90 Minuten, Mauretanien hielt tapfer dagegen. Ein Fehler von Joker El Welly führte zum späten Elfmeter für den Inselstaat, Kapitän Ryan Mendes schoss sein Team ins Glück.

Ryan Mendes (C) bejubelt seinen Siegtreffer. AFP via Getty Images

Kap Verde gab von Beginn an den Ton an und kam schon früh zur ersten Gelegenheit: Schon in der 3. Minute traf Kapitän Ryan Mendes das Außennetz. In der Folge tat sich der Inselstaat trotz mehr Ballbesitz aber schwer. Mauretanien nährte sich hingegen höchstens über Standards an, so setzte Mouhsine einen Freistoß am rechten Pfosten vorbei (15.). Auch in der Folge hatte Kap Verde den Ball, aber keine Ideen. Einzig erwähnenswert in der ersten Hälfte blieb die verletzungsbedingte Auswechslung von Gassama, Fofana ersetzte den Mittelfeldspieler. Folgerichtig torlos ging es in die Kabinen.

El Wellys Fehler wird teuer

Erneut startete die Kap Verden gut, Cabral und Moreira vergaben eine Minute nach Wiederanpiff eine Doppelchance (47.). Mauretanien parkte den Bus, hatte dafür aber die besten Gelegenheiten der zweiten Hälfte: Erst schlenzte Koita einen Freistoß mit Wucht über die Mauer, die Kugel landete auf dem Tordach (57.). Zwei Minuten später war Souley völlig frei durch, hämmerte die Kugel aber aus acht Metern am linken Winkel vorbei.

Dann wurde es bitter für Mauretanien: Nach einem Fehler von El Welly wusste sich Keeper Niasse nur noch per Foul zu helfen, den fälligen Strafstoß hämmerte Ryan Mendes in die Maschen (88.). Trotz zehnminütiger Nachspielzeit gelang Mauretanien nichts mehr, der Elfmeter reichte Kap Verde zum Einzug ins Viertelfinale. Hier trifft der Inselstaat am kommenden Samstag auf den Sieger im Duell Marokko - Südafrika.