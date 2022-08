Kanuten sorgen für goldenen Freitag

Goldener Auftakt für den Deutschen Kanu-Verband bei den europäischen Titelkämpfen in Oberschleißheim: Binnen kurzer Zeit kamen gleich drei Goldmedaillen zusammen.

Der deutsche Kajak-Vierer hat dem Deutschen Kanu-Verband (DKV) bei den Europameisterschaften in München gleich im ersten Finallauf den ersten Titel beschert.

Das Quartett um den zweimaligen Olympiasieger Tom Liebscher gewann über die nicht-olympische Distanz von 1000 m mit weniger als einer halben Sekunde Vorsprung auf das spanische Boot. Bronze ging mit einem Rückstand von zweieinhalb Sekunden an Ungarn.

Liebscher saß am Freitag anstelle von Jacob Schopf mit im Boot, der am Nachmittag im Kajak-Einer über 500 m an den Start geht. Für den 29 Jahre alten Dresdner Liebscher war es bereits die sechste Gold-Medaille bei einer EM.

Brendel/Hecker fahren "Plan voll durch"

Der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel hat im Anschluss seinen ersten Titel gewonnen. Gemeinsam mit seinem Canadier-Partner Tim Hecker siegte der 34-Jährige im Finale am Freitag über 1000 m mit einem Vorsprung von über einer Sekunden vor dem italienischen Boot von Nicolae Craciun und Daniele Santini. Bronze ging an Balazs Adolf und Daniel Fejes aus Ungarn. "Wir sind unseren Plan voll durchgefahren", sagte Brendel nach dem Sieg am ZDF-Mikrofon: "Wir sind froh, dass es wieder funktioniert hat."

Brendel/Hecker wiederholten damit ihren Triumph aus dem Vorjahr in Posen. Bei der WM im kanadischen Halifax vor knapp zwei Wochen stand das Duo ebenfalls ganz oben auf dem Podest. Bei den Olympischen Spielen von Tokio hatten die beiden Bronze über die 1000 m gewonnen, in Paris treten die Canadier-Zweier nur noch über die halbe Distanz an. Für den Potsdamer Brendel war es bereits der 14. Titelgewinn bei einer EM. In München startet der deutsche Kanu-König zusammen mit Hecker noch über die erwähnten 500 m und im Canadier-Einer über die 5000 m.

Schopf gewinnt Titel im Kajak-Einer

Der Berliner Jacob Schopf hat bei der Kanu-EM in München etwas überraschend den Titel im Kajak-Einer gewonnen. Der 23-Jährige kam am Freitag auf der Regattastrecke in Oberschleißheim nach 500 m mit einem Vorsprung von 0,225 Sekunden auf den zweitplatzierten Ungarn Adam Varga ins Ziel. Bronze ging an den Portugiesen Fernando Pimmenta (0,791 Sekunden zurück).

Für Schopf bedeutet der Titel die erste Einzelmedaille bei einer EM. Bei der WM im kanadischen Halifax hatte er vor knapp zwei Wochen die Bronzemedaille über 1000 m geholt. Schopf startet am Samstag noch über 500 m im Kajak-Vierer.

Kanu, Europameisterschaft in München

Herren, Kajak-Vierer, 1000m

1. Deutschland (Tobias-Pascal Schultz/Essen, Tom Liebscher/Dresden, Martin Hiller/Potsdam, Felix Frank/Karlsruhe) 2:53,174 Min.; 2. Spanien (Francisco Cubelos, Roi Rodriguez, Pedro Vázquez, Inigo Pena) +0,453 Sek.; 3. Ungarn (Mark Mizser, Kornél Béke, Csaba Erdossy, Tamas Erdelyi) +2,574; 4. Serbien +2,637; 5. Tschechien +4,855; 6. Schweden +5,418; 7. Slowakei +6,410

Canadier-Zweier, 1000m

1. Sebastian Brendel/Tim Hecker (Potsdam/Berlin) 3:32,896 Min.; 2. Nicolae Craciun/Daniele Santini (Italien) +1,421 Sek.; 3. Balazs Adolf/Daniel Fejes (Ungarn) +1,689; 4. Oleg Tarnovschi/Mihai Chihaia (Moldau) +1,889; 5. Dmitro Jantschuk/Taras Mischtschuk (Ukraine) +2,577; 6. Eduard Strycek/Peter Kizek (Slowakei) +9,937; 7. Dominik Nowacki/Lukasz Witkowski (Polen) +11,064; 8. Oleg Nuta/Georgei Baragau (Rumänien) +27,228

Kajak-Einer, 500m

1. Jacob Schopf (Potsdam) 1:38,012 Min.; 2. Ádám Varga (Ungarn) +0,225 Sek.; 3. Fernando Pimenta (Portugal) +0,791; 4. Bojan Zdelar (Serbien) +1,477; 5. Timon Maurer (Österreich) +1,927; 6. Dennis Kernen (Schweden) +2,716; 7. Jakub Zavrel (Tschechien) +2,780; 8. Milan Dorner (Slowakei) +4,050; 9. Magnus Sibbersen (Dänemark) +4,986; 10. Adrian del Rio (Spanien) 1:40,511 (B-Finale)