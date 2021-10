Kantersieg im Landespokal: Schmidt will das Pflänzchen MSV "fleißig gießen"

Der MSV Duisburg hat sich im Niederrheinpokal bei Hellas Krefeld standesgemäß durchgesetzt. Es war das Pflichtspiel-Debüt des neuen Trainers.

Am Ende stand ein klares 8:0 (5:0) im Stadion des Duisburger Regionalligisten VfB Homberg. Der MSV wurde seiner Favoritenrolle im Landespokal-Duell mit Hellas Krefeld also gerecht und zog in die dritte Runde ein. Die Torschützen der Zebras hießen Dosenöffner Stoppelkamp (7., 13.), Ademi (32., 34.), Frey (37., 67.), Hettwer (64.) und Bakir (76.).

"Gewisse Gier" vor dem Tor

"Ich bin froh, dass die Bereitschaft, der Wille und die Leidenschaft zu sehen waren", gab der neue Cheftrainer und Dotchev-Nachfolger Hagen Schmidt nach Abpfiff der Partie auf der MSV-Website zu Protokoll. Der aus dem NLZ von Borussia Mönchengladbach gekommene Fußballlehrer hatte auch "diese gewisse Gier" seiner Mannschaft gesehen, "immer noch ein Tor zu erzielen". Etwas mehr Effizienz vor dem Tor hätte sich Schmidt gegen den Kreisligisten dennoch gewünscht.

Die Stimmung im Stadion - knapp 1000 Fans waren im Duisburger Stadtteil Homberg zugegen - genoss der 51-Jährige sichtlich: "Es ist geil, wenn du so viele Fans im Rücken hast, die die Mannschaft feiern, wenn du die Leidenschaft auf den Platz bringst und die Leute spüren, dass die Jungs wollen, laufen und machen."

Am Montag kommt der FCK

Der Fokus liegt nun auf dem kommenden Punktspiel in der 3. Liga. Am Montagabend gastiert der 1. FC Kaiserslautern zum Duell zweier Traditionsvereine und Ex-Erstligisten bei den Meiderichern. Dann heißt es wieder Abstiegskampf für die Zebras, die nach drei Niederlagen in Punktspielen in Serie auf Abstiegsplatz 17 zu finden sind. Schmidt: "Für uns war es wichtig, die Dinge zu sehen, die wir im Training erarbeitet hatten. Jetzt können wir den nächsten Ansatz finden, um uns für Montag optimal vorzubereiten."

Er erbittet Geduld, denn: "Das Ergebnis ist ein Pflänzchen, das wir fleißig gießen müssen - das wird Zeit brauchen."