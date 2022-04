Kantersieg gegen Duisburg: Kaiserslautern macht nächsten Schritt Richtung 2. Liga

Der 1. FC Kaiserslautern hat das Traditionsduell mit dem MSV Duisburg klar und deutlich für sich entschieden und einen weiteren Schritt Richtung 2. Liga gemacht. Terrence Boyd drückte dem Spiel den Stempel auf. Gemischte Gefühle dagegen bei den beiden Löwen.

Mit einer wahren Gala hat der 1. FC Kaiserslautern seine Aufstiegsambitionen unterstrichen und dem MSV Duisburg im Abstiegskampf einen weiteren Dämpfer versetzt. Winterneuzugang Boyd drückte dem Spiel bei stimmungsvoller Atmosphäre mit drei Treffern (insgesamt nun 13) den Stempel auf und führte die Roten Teufel zum 5:1-Kantersieg. Mit den Punkten 55, 56 und 57 navigieren die Pfälzer weiter auf Zweitliga-Kurs, konnten sich über die Resultate aus den anderen Stadien aber nur bedingt freuen.

Denn der Tabellendritte Eintracht Braunschweig hielt - wenngleich mit viel Mühe und Spielglück in der Nachspielzeit - Schritt und wahrte den Zwei-Zähler-Rückstand auf den FCK. Beim 3:2-Erfolg über Hinterbänkler und Niedersachsen-Rivale TSV Havelse erzielte Marx das entscheidende Tor erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit, nachdem der Außenseite durch Qela erst in der 90. Minute den vermeintlichen Lucky Punch zum 2:2 verbucht hatte.

Jacob ärgert die Löwen im Schneegestöber

Während bei den Braunschweiger Löwen also gejubelt wurde, grämten sich die Münchner Löwen im Schneegestöber von Giesing vor ausverkauften Rängen nach einem 1:1-Remis im Verfolgerduell mit dem 1. FC Saarbrücken. Hauptsächlich deshalb, weil die Köllner-Elf nach guter Vorstellung und Talligs Führungstor (74.) den Sack nicht zubinden konnte und der Gast durch Stürmer Jacob - unter der Woche noch Pechvogel beim Landespokalaus in Homburg - in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich kam. 1860 hat somit sechs Zähler Rückstand auf Platz drei, der FCS deren fünf.

Noch ein Blick in die tieferen Regionen der Tabelle: Dort feierte der SC Verl einen verdienen 3:1-"Heimerfolg" in Paderborn über den SC Freiburg II, dessen Erfolgslauf dadurch riss. Der SCV kletterte dadurch zumindest vorübergehend aus der Abstiegszone. Borussia Dortmund II siegte mit 2:0 bei Viktoria Köln, der SV Wehen Wiesbaden bereits am Freitag gar mit 4:0 beim SV Meppen.

Ein Spiel am Sonntag, eins am Montag

Das Spiel des VfL Osnabrück beim Halleschen FC war wegen mehrerer Coronafälle bei den Niedersachsen bereits am Freitag abgesagt worden.

Am Sonntag findet mit Zwickau gegen Waldhof nur eine Begegnung statt, Türkgücü gegen Würzburg wurde aus bekannten Gründen annulliert. Der Montag bringt mit der Partie Viktoria Berlin gegen Primus Magdeburg den Abschluss dieses 32. Spieltags.