Kanter wird Siebter bei Welsford-Sieg

Sprinter und Geburtstagskind Sam Welsford hat dem deutschen Rennstall Bora-hansgrohe den nächsten Etappensieg bei der Tour Down Under beschert.

Die deutschen Radprofis Max Kanter (Cottbus) und Phil Bauhaus (Bocholt) haben bei der Tour Down Under ihren ersten Sieg des Jahres erneut klar verpasst. Kanter vom Team Astana Qazaqstan kam auf den weitgehend flachen 136,2 km von Murray Bridge nach Port Elliot auf Rang sieben und landete damit auf der vierten Etappe zum vierten Mal in den Top Ten. Bauhaus vom Team Bahrain Victorious kam im Massensprint auf Platz neun.

Del Toro führt weiterhin

In Down Under dominiert der deutsche Rennstall Bora-hansgrohe mit seinem Sprinter Sam Welsford. Der Australier gewann an seinem 28. Geburtstag am Freitag bereits sein drittes Teilstück. In der Gesamtwertung führt weiter der erst 20-jährige Mexikaner Isaac del Toro (UAE Emirates), der am Mittwoch die zweite Etappe für sich entschieden hatte. Als bester Deutscher liegt Georg Zimmermann (Intermarche-Wanty) auf Rang acht mit acht Sekunden Rückstand.

Die fünfte und vorletzte Etappe führt am Samstag über 129,3 km von Christies Beach nach Willunga Hill und endet mit einem kurzen, knackigen Schlussanstieg.