Kanté fällt mehrere Wochen aus

Der FC Chelsea muss mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler N'golo Kanté verzichten.

N'golo Kanté, der am Sonntag beim Remis gegen Tottenham Hotspur eine Verletzung am Oberschenkel erlitten hatte, wird voraussichtlich drei bis vier Wochen ausfallen. Das teilte Teammanager Thomas Tuchel am Freitag mit. "Für N'golo ist es ziemlich ernst", sagte Tuchel. "Keine guten Nachrichten", fügte der deutsche Trainer an.

Ungewiss für die Länderspielpause im September

Der 31-jährige Franzose ist für die Länderspielpause im September sehr fraglich. Laut "L'Equipe" wird Didier Deschamps seinen Kader am 15. September für die Länderspiele gegen Österreich und Dänemark bekannt geben. Der Trainer wird wahrscheinlich ohne seine Doppelspitze Paul Pogba (Knieverletzung) und Kanté auskommen müssen.

Das Team von Tuchel ist als nächstes zu Gast bei Leeds United (Sonntag, 15 Uhr) am dritten Spieltag der Premier League. Nach zwei Spielen hat Chelsea vier Punkte auf dem Konto.