Kansas City patzt schon wieder - Spektakel in Los Angeles

Ein offener Schlagabtausch in Inglewood, ein strauchelnder Quarterback in Kansas City und die weiterhin perfekten Cardinals. Das Wichtigste vom späten NFL-Sonntag.

Was ist mit Mahomes los? Bills überrollen die Chiefs

Der Mann, der bislang fast immer eine Antwort auf alles hatte, hat derzeit nicht genügend Antworten. Im Sunday-Night-Game des fünften NFL-Spieltags leistete sich Patrick Mahomes beim 20:38 seiner Chiefs gegen die Buffalo Bills zwei Interceptions und ein Fumble. Der Superstar-Quarterback strauchelt derzeit wie das gesamte Team, das nun schon die dritte Pleite hinnehmen musste.

Auf der Gegenseite stand ein überragend aufgelegter Josh Allen, der Buffalo mit 374 Total Yards und vier Touchdowns (3 Pass, 1 Lauf) zum wichtigen Sieg beim zuletzt zweimaligen Super-Bowl-Teilnehmer führte. Die Bills, nun bei einer 4:1-Bilanz und bereits klar auf Kurs Division-Sieg, hatten gegen eine löchrige Secondary der Chiefs viel Platz und vor allem viel Spaß. Alleine Tight End Dawson Know kam bei lediglich drei Receptions auf 117 Yards und einen Touchdown.

Cardinals makellos - Durchwachsenes Lance-Debüt bei den Niners

Weil Jimmy Garoppolo verletzt fehlte, durfte First-Round-Pick Trey Lance zum ersten Mal von Beginn an ran in der NFL. Der junge Quarterback der San Francisco 49ers leistete sich jedoch gleich eine Interception. Die ungeschlagenen Cardinals gingen mit 10:0 in Führung, fanden dann aber trotz eines in MVP-Form spielenden Kyler Murray wenig Antworten in der Offensive.

Allein: Die Niners konnten nur wenig Kapital aus einer starken Defense schlagen. Der athletische Lance erlief zuweilen selbst First Downs, im Passing Game haperte es allerdings. Mehr als ein Touchdown von Deebo Samuel und ein Field Goal waren nicht drin, für Arizona besorgte DeAndre Hopkins den entscheidenden Touchdown zum 17:10-Sieg. Die Cardinals bleiben damit ungeschlagen.

Offenes Visier in Q4: Chargers gewinnen 47:42!

In Los Angeles befanden sich die Cleveland Browns vor und auch nach der Pause auf der Siegerstraße, führten nach einem 52-Yard-Touchdown-Run von Nick Chubb bereits mit 27:13 und zogen am Ende doch den Kürzeren. In einer spektakulären Schlussphase ging es hin und her, und die Chargers hatten einen erneut bärenstarken Quarterback in ihren Reihen. Justin Herbert hatte in Hälfte eins bereits einen 72-Yard-Touchdown-Pass auf Mike Williams bejubelt, in Abschnitt zwei legte das selbe Duo noch einen drauf - diesmal für "nur" 42 Yards und den nächsten Touchdown.

Erst stand es in Q4 28:27 für die Chargers, dann 35:28 für die Browns, dann 35:35, dann 42:35 für die Browns, dann vergab Chargers-Kicker beim Stand von 41:42 den Extra-Punkt - doch nach Clevelands folgendem Punt lief Austin Ekeler in die Endzone zum 47:42-Sieg. Los Angeles verbesserte seine Bilanz auf 4:1, Cleveland steht bei 3:2.