Mahomes ohne Mitleid: Chiefs beenden wohl Roethlisbergers Karriere

Ben Roethlisberger hat vermutlich den letzten Pass seiner langen Karriere geworfen. Mit den Pittsburgh Steelers scheiterte er an den Kansas City Chiefs, bei denen Quarterback Patrick Mahomes zwischenzeitlich ein Feuerwerk zündete.

Lange hatte Pittsburghs Defense eine weitere Verlängerung der Karriere ihres Quarterbacks im Bereich des Möglichen gehalten. Die Verteidigung um Pass Rusher T.J. Watt hielten Mahomes und die Chiefs im ersten Viertel komplett in Schach und sorgte dann auch noch für die ersten Punkte des Spiels: Ein Fumble von Kansas Citys Running Back Darrell Williams trug Watt zum Touchdown zurück und brachte den Außenseiter tatsächlich in Führung.

Diesen Rückschlag hatte Mahomes offenbar gebraucht - denn nun explodierte er mit seiner Offense förmlich. In den letzten sechs Minuten des zweiten Viertels warf der Chiefs-Quarterback gleich drei Touchdowns, während "Big Ben" und die Steelers weiterhin keinen Stich gegen Kansas Citys hartnäckige Defense sahen.

"Big Ben" wirft wohl seine zwei letzten Touchdowns

Auch die Halbzeitpause tat der Gala-Vorstellung von Mahomes keinen Abbruch, nach Wiederbeginn im dritten Viertel legte der 26-Jährige gleich zwei weitere Touchdown-Pässe nach - einen davon sogar zu Offensive Lineman Nick Allegretti. Ehe sie sich versahen, lagen Roethlisberger und die Steelers mit 7:35 hinten und "Big Ben" konnte immer konkreter an sein Karriereende denken.

Bereits vor einigen Wochen hatte der zweimalige Super-Bowl-Champion durchblicken lassen, seine Laufbahn im Anschluss an die Saison nicht mehr fortzuführen, offiziell ist noch nichts. Die wahrscheinlich letzten zwei Touchdown-Pässe seiner knapp 18-jährigen NFL-Karriere warf der bullige Spielmacher immerhin noch, um das Resultat zumindest ein wenig freundlicher zu gestalten aus Steelers-Sicht.

Weil bei den Chiefs aber sogar noch Tight End Travis Kelce per Trick Play einen Touchdown warf, siegte Kansas City letztlich standesgemäß mit 42:21. In den Divisional Play-offs kommt es nun in der Nacht von Sonntag auf Montag (0.30 Uhr MEZ) zum Showdown mit den Buffalo Bills.

