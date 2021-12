Zum sechsten Mal in Serie: Chiefs gewinnen die AFC West

Vorjahresfinalist Kansas City Chiefs steht zum sechsten Mal nacheinander als Sieger der AFC West fest. Zum Leidwesen der Pittsburgh Steelers.

Obwohl unter anderem Leistungsträger Travis Kelce aufgrund eines Corona-Ausbruchs im Team der Chiefs nicht zur Verfügung stand, verbuchten die Hausherren einen glatten 36:10-Erfolg über Ben Roethlisberger und die Pittsburgh Steelers. Schon zur Halbzeit führte Kansas City mit 23:0. Star-Quarterback Patrick Mahomes drückte dem Spiel mit drei geworfenen Touchdown-Pässen und 258 Yards Raumgewinn durch seine Würfe den Stempel auf. Zwei Touchdowns gingen auf Wide Receiver Byron Pringle. "Big Ben" blieb in der Schaltzentrale der Steelers bei 159 Yards stecken (1 TD/1 INT, 1 Fumble).

Die Chiefs haben die Krone in der AFC West mit einer Bilanz von 11:4-Siegen damit schon in der Tasche, während Pittsburgh (7:7:1) nun schon eine Menge Glück braucht, um die Play-offs noch zu erreichen. In der AFC North liegen die furiosen Cincinnati Bengals (9:6) und die Baltimore Ravens (8:7) vor den Stahlstädtern.

Erstmals seit 2018: Cowboys holen NFC-East-Titel

Dass die Dallas Cowboys das Ticket für die Play-offs in der Tasche hatten, war nach der Niederlage der San Francisco 49ers gegen die Tennessee Titans schon seit Tagen klar. Die Texaner lösten ihre Aufgabe im Sunday Night Game indes souverän und bezwangen das Washington Football Team haushoch mit 56:14 (42:7). Dadurch und durch die Schützenhilfe der Las Vegas Raiders früher am Sonntag sicherten sie sich zum ersten Mal seit 2018 auch den Titel in der NFC East. Dak Prescott sammelte gleich vier Touchdown-Pässe für Dallas - bei 330 Yards Raumgewinn.