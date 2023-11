Mahomes verpasst spätes Comeback: Eagles gewinnen Super-Bowl-Rematch

Die Philadelphia Eagles haben zumindest ein klein wenig Revanche für die Niederlage im vergangenen Super Bowl genommen und die Kansas City Chiefs im Monday Night Game mit 21:17 geschlagen. Dabei sah es zunächst nicht danach aus.

Sie bleiben doch das Maß aller Dinge in der NFL. Die Philadelphia Eagles stehen als einziges Team der Liga bei einer Bilanz von 9-1 - auch nach dem vermeintlich schwersten Spiel der Saison auswärts beim amtierenden Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs, der die Eagles im großen Spiel im Februar noch knapp geschlagen hatte.

Auch im Monday Night Game ging es nicht gut los für Philadelphia, das zur Pause mit 7:17 zurücklag. Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes hatte mit einem 3-Yard-Touchdown-Pass auf Justin Watson eröffnet, die Eagles schlugen mit einem 4-Yard-Run von D'Andre Swift postwendend zurück.

Das von vielen erwartete Offensivspektakel von zwei der besten Quarterbacks der NFL blieb aber aus - im Gegenteil. Zunächst warf Eagles-Spielmacher Jalen Hurts eine Interception, dann unterlief Mahomes das gleiche Missgeschick, als sein Wurf in die Endzone bei Philadelphias Safety Kevin Byard landete. Trotzdem ging Kansas City mit einem 10-Punkte-Vorsprung in die Pause, weil Mahomes einen weiteren Touchdown-Pass auf Tight End Travis Kelce warf und Kicker Harrison Butker ein Field Goal beisteuerte.

Dann aber sollte bei den Chiefs nichts mehr zusammengehen. Weiter dominierten die Abwehrreihen - und während Mahomes und die Chiefs immer wieder abprallten und Kelce kurz vor der gegnerischen Endzone ein Fumble unterlief, kam Philadelphia zumindest sporadisch durch. Hurts brachte sein Team im dritten Viertel mit einem 10-Yard-Run zurück ins Spiel - und drehte die Partie schließlich Mitte des vierten Viertels: Einem 41-Yard-Pass auf Devonta Smith folgte die Spezialität der Eagles, der "Tush Push". Aus einem Yard Entfernung warf sich Hurts mit der Unterstützung seiner Kollegen in die Endzone zum 21:17 für Philadelphia.

Die Chiefs bekamen noch zweimal die Chance, mit einem Touchdown das Spiel wieder in ihre Richtung zu drehen, doch diesmal gab es keine "Mahomes Magic". Besonders bitter: Bei unter zwei Minuten feuerte der amtierende MVP der Liga einen furiosen Pass tief in Richtung Endzone, wo sich sein Receiver Marques Valdes-Scantling eigentlich von seinem Bewacher abgesetzt hatte, den Ball aber nicht zu greifen bekam. Kurze Zeit später war Schluss im Arrowhead. Während Philadelphia damit den #1 Seed in der AFC zementiert, müssen die Chiefs ihren Platz an der Spitze der AFC an die Baltimore Ravens abgeben.

mib