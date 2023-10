Einmal Mahomes reicht: Chiefs fahren fünften Sieg in Serie ein

Durch ein 19:8 gegen die formschwachen Denver Broncos haben die Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes ihre Siegesserie ausgebaut.

Fünfte Freude in Serie: Kansas City Chiefs mit Quarterback Patrick Mahomes (15) und Wide Receiver Kadarius Toney (19) IMAGO/USA TODAY Network

Die Kansas City Chiefs bleiben in der NFL auf dem Vormarsch. Zum Auftakt der sechsten Runde in dieser Saison setzte sich der Favorit gegen die strauchelnden Denver Broncos (1-5) mit 19:8 durch und steht nun selbst bei fünf Siegen und einer Niederlage.

Protagonist auf dem Feld war Chiefs-Tight-End Travis Kelce. Der 34-Jährige fing alle neun Pässe für 124 Yards und hatte am Ende trotz einer Knöchelblessur in etwa für so viel Raumgewinn gesorgt wie der auf der Gegenseite enttäuschende Broncos-Spielmacher Russell Wilson, der mit seinen Pässen (13/22, ein TD, zwei INT - 95 Yards) und Läufen (31) insgesamt 126 Yards sammelte.

Während Kelce oben in der VIP-Lounge einmal mehr von Pop-Superstar Taylor Swift bejubelt wurde, hielt unten auf dem Feld Patrick Mahomes bei seinem 100. Start für die Chiefs (80 Siege) die Fäden in der Hand. Zwar gelang dem Superstar nur ein kurzer Touchdown-Pass auf Kadarius Toney, doch mit diesem 10:0-Zwischenstand sowie insgesamt 306 Raumgewinn bei 30 erfolgreichen Würfen war Mahomes (eine INT) um Längen besser als Widersacher Wilson - obwohl ihm die Broncos-Defense mehr zusetzte, als zuvor erwartet worden war.

Mahomes-Lob für die Defense - Butker trifft und trifft

"Ich wollte offensichtlich viele Punkte machen, aber heute hat uns die Abwehr getragen. Sie bekommen dafür nicht viel Anerkennung, aber das machen sie schon das ganze Jahr", sagte Mahomes. Über Kelces unkonventionelle Spielweise - einmal warf er den Football nach einem gefangenen Pass noch zu einem Mitspieler - sagte der Strippenzieher: "Das macht er im Training dauernd und die Leute lachen dann. Wenn er es im Spiel macht, sind alle überrascht. Er ist einfach gut und ich bin froh, dass ich mit ihm in einem Team spiele."

Einen ebenfalls gelungenen Abend erlebte Chiefs-Kicker Harrison Butker, dem vier Field Goals und zusammen mit dem Extra-Punkt somit 13 Zähler gelangen - bei auslaufender Uhr vor der Halbzeit-Pause traf Butker gar aus 60 Yards Entfernung. Seit der Auftaktniederlage gegen die Detroit Lions sind die Chiefs somit weiter ungeschlagen.