Kanone als Empfehlungsschreiben: Gelingt OFC-Knipser Kovacic der Durchbruch bei den Profis?

Mit 57 Toren in 26 Spielen hat sich Oliver Kovacic nicht nur an die Spitze des bundesweiten Siebtliga-Rankings, sondern auch aus der Reservemannschaft in den Profi-Kader des Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach katapultiert. Wir sprachen mit dem Stürmer über seine Fabelsaison, clevere Entscheidungen und einen möglichen Durchbruch beim OFC.

Lange sah es im Rennen um die "Torjägerkanone® für alle" in den 7. Ligen danach aus, als würde sich Ex-Profi Nico Empen die schneeweiße Trophäe unter den Nagel reißen. Auf der Zielgeraden kam es am vergangenen Wochenende nun aber zu einer spektakulären Wendung. Oliver Kovacic von der Reserve-Mannschaft des Südwest Regionalligisten Kickers Offenbach katapultierte sich mit einem Neunerpack am vorletzten Spieltag der Gruppenliga Frankfurt an die Spitze des Siebtliga-Rankings und schaltete Empen damit im Kampf um die Kanone endgültig aus. Mit 57 Toren aus 26 Spielen genießt der 22-jährige gelernte Versicherungskaufmann einen Spieltag vor Saisonende einen komfortablen Fünf-Tore-Vorsprung auf den drittplatzierten Achraf Gara Ali vom FC Karbach. Der zweitplatzierte Empen hat hingegen kein Spiel mehr zur Verfügung.

Viele Tore - Schneller Aufstieg

Kovacics irre Trefferquote führte sogar soweit, dass sich ihm Anfang des Jahres auch die Tür zum Profi-Kader der Offenbacher öffnete. Neben seinen Einsätzen in der 7. Liga trainiert der mit 1,93 Metern hochgewachsene, aber dennoch agile Offensivspieler nämlich mittlerweile fest bei den Profis und kam in der frisch abgelaufenen Regionalliga-Saison stolze achtmal zum Einsatz. "Dass es so schnell geht, hätte ich auf keinen Fall erwartet", lässt Kovacic die letzten Monate Revue passieren und freut sich darüber, nach nicht einmal einem halben Jahr im Verein den Sprung in den Profi-Kader geschafft zu haben.

In der Nachbetrachtung war der Wechsel zum OFC eine der cleversten Entscheidungen meiner Karriere. Oliver Kovacic (22) über seinen Wechsel zum OFC

Für den "Offenbacher Jung", der in der Jugend des SV Wehen Wiesbaden ausgebildet wurde und nach Stationen in der Hessen- und Verbandsliga schließlich in der siebtklassigen Gruppenliga landete, spielt der Wechsel zum OFC eine entscheidende Rolle bei seiner Fabelsaison. "Mit dem Wechsel zu meinem Herzensverein Kickers Offenbach sah ich die besten Chancen und Voraussetzungen, um mich langfristig zu entwickeln. In der Nachbetrachtung war der Wechsel zum OFC eine der cleversten Entscheidungen meiner Karriere", ist sich der 22-Jährige, der die meisten seiner Tore nach Tiefenläufen erzielt, sicher.

Die professionellen Strukturen im Verein seien laut Kovacic auch in der Reservemannschaft spürbar gewesen. Vier Trainingseinheiten pro Woche sind für einen Siebtligisten zweifelsohne untypisch, hinzu kommt regelmäßige physiotherapeutische Betreuung und viele weitere Aspekte, die den OFC II von seinen Ligakonkurrenten abheben. Als Kovacic dann auch noch in den Trainingsbetrieb der Profis berufen wurde, glich das einer Initialzündung für seine Entwicklung. Die vielen Extra-Einheiten - der OFC trainiert mehr oder weniger "jeden Tag" - hätten ihn als Spieler noch stärker wachsen lassen und letztlich zu einem besseren Spieler gemacht. Die Anpassung ans Regionalliga-Niveau, die nach wenigen Wochen vollzogen war, machte sich drei Ligastufen tiefer umso deutlicher bemerkbar. 30 Toren im Kalenderjahr 2024 und zwei Neunerpacks in der Gruppenliga sprechen eine eindeutige Sprache.

Zukunft in der Regionalliga?

Böse Zungen würden behaupten, dass Kovacic in der 7. Liga maßlos unterfordert wäre. Der bodenständige Angreifer, dessen Eltern Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien haben, formuliert es anders: "Ich würde nicht sagen, dass ich unterfordert bin. Im Fußball ist nun mal alles möglich und wenn man hart arbeitet, zahlt sich das irgendwann aus."

Am kommenden Donnerstag steht Kovacic in dieser Saison ein letztes Mal für die Reserve-Mannschaft auf dem Platz, wenn es im großen Saisonfinale im direkten Duell mit dem Titelkonkurrenten 1. FC Langen um den Aufstieg in die Verbandsliga geht. Auch in der kommenden Saison wird er fester Bestandteil des Regionalliga-Kaders von Kickers Offenbach sein. Ein Wechsel zu einem anderen Verein ist kein Thema. "Ich bin genau dort, wo ich hinwollte."

Wenn es aber darum geht, mich im Regionalliga-Kader durchzusetzen, würde ich das sofort gegen den möglichen Gewinn der "Torjägerkanone für alle" eintauschen. Oliver Kovacic (22) will sich bei den Profis durchsetzen - und würde dafür sogar die Kanone opfern

Die Meisterschaft mit der zweiten Mannschaft habe für ihn "oberste Priorität, alles andere sind nur schöne Verzierungen", erklärt Kovacic und spielt damit auf den Gewinn der Kanone an, gegen den er prinzipiell aber natürlich nichts einzuwenden hätte. Mit Blick auf seine fußballerische Zukunft spielt der Gewinn der Siebtliga-Krone keine entscheidende Rolle. "Indem man Tore schießt, erregt das natürlich immer Aufmerksamkeit, wodurch sich einem als Spieler Türen öffnen könnten. Letztlich will jeder Fußballprofi werden. Wenn es aber darum geht, mich im Regionalliga-Kader durchzusetzen, würde ich das sofort gegen den möglichen Gewinn der 'Torjägerkanone für alle' eintauschen." Siebtliga-König oder OFC-Profi lautet also die Frage. Möglicherweise bleibt Kovacic eine Entscheidung erspart und ihm gelingt sogar beides.