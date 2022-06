"Kann Verantwortung übernehmen": Cottbus holt erfahrenen Oesterhelweg

Der FC Energie Cottbus hat einen neuen Spieler vorgestellt: Der 31-jährige Maximilian Oesterhelweg wechselt von Carl Zeiss Jena in die Lausitz.

"Die vergangene Saison hat uns in der einen oder anderen Phase deutlich gezeigt, dass wir zu wenige dieser erfahrenen Spieler im Team hatten, die in schwierigen Situationen das Heft in die Hand nehmen und vorangehen können", so FCE-Trainer Claus-Dieter Wollitz in der Pressemitteilung. Er führt aus: "Mit seinem Auftreten und der entsprechenden Körpersprache kann Maximilian ein wichtiger Baustein sein und Verantwortung in unserer Mannschaft übernehmen."

Bei seiner vergangenen Station in Jena schoss Oesterhelweg in 60 Spielen 16 Tore und bereitete 29 weitere vor. In den Regionalligen lief er auch noch für den SC Wiedenbrück, die SV Elversberg sowie die Zweitvertretungen des FSV Frankfurt und Eintracht Frankfurt auf. Oesterhelweg spielte in der 3. Liga für die Sportfreunde Lotte und den Chemnitzer FC und sammelte dort in 75 Partien 29 Torbeteiligungen. Zusätzlich bringt er noch die Erfahrung aus sechs Zweitligaspielen für den VfR Aalen mit nach Cottbus.

Auch aufgrund seiner Torgefährlichkeit soll Oesterhelweg den Abgang von Topstürmer Erik Engelhart zum VfL Osnabrück kompensieren. "Er bringt offensive Flexibilität, Struktur und eine große Torgefahr mit. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat", sagt Wollitz.