"Kann uns helfen": Xavis merkwürdiges Umdenken bei Dembelé

Ousmane Dembelé bleibt nun doch in Barcelona. Und hört man Trainer Xavi nach dem Deadline Day sprechen, ist das wohl überhaupt kein Problem.

Dembelé sollte Barcelona noch im Winter verlassen, das hat der Verein klar kommuniziert. Der Franzose wurde zuletzt nicht einmal mehr in den Kader berufen. Einen Abnehmer für den schnellen Offensivspieler fanden die Katalanen allerdings nicht. Nach dem Deadline Day stellt sich nun also die Frage: Was tun mit Ousmane Dembelé?

Die Antwort gab nun Coach Xavi: Am besten so tun, als wäre das alles gar kein Problem. "Wir haben keine Lösung für Dembélés Situation gefunden. Die Umstände waren vor einem Monat so und jetzt sind sie anders. Er ist Teil des Vereins, des Kaders, er hat einen Vertrag", wird der Spanier bei der Marca zitiert.

Es fand ein Treffen zwischen dem Trainer und den Funktionären des Vereins statt, in dem es offenbar ein Umdenken gab oder eben geben musste. Lauscht man Xavi weiter, kommt fast der Gedanke auf, Dembelé sollte nie abgegeben werden. "Seine Einstellung war immer einwandfrei. Er ist Teil des Kaders und wir werden uns nicht selbst in den Fuß schießen. Er kann uns helfen", so der Coach der Katalanen.

Xavi: "Sitzen alle im selben Boot"

Xavi betonte, dass bei Barcelona alle eine Familie sind. "Hier sitzen alle im selben Boot, ich entscheide nicht alleine. Wir glauben weiter fest daran, dass er uns helfen kann", so der Coach, der auch noch die Fans aufforderte, den nicht unstrittigen Profi nicht auszupfeifen. Mal abwarten, wie das Camp Nou auf Dembelé, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, reagieren wird. Die Antwort könnte es schon heute geben, denn der Franzose steht im Kader für das Spiel gegen Atletico.