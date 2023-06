"Kann uns ein neues Level geben": Fürth leiht Wagner aus Freiburg aus

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich mit Blick auf die kommende Saison im Mittelfeld verstärkt. Robert Wagner kommt per Leihe aus Freiburg.

Nachdem das Kleeblatt in den vergangenen Wochen bereits drei Neuzugänge bekanntgegeben hatte, steht nun die nächste Verpflichtung fest. Der 19-jährige Robert Wagner kommt per Leihe vom SC Freiburg - und wird in der kommenden Saison das Trikot der Fürther tragen.

Wagner überzeugt bei Freiburg II

"Robert ist ein Spieler, der uns in der Intensität gegen den Ball und im gesamten läuferischen Bereich sowie in der Balleroberung ein neues Level geben kann", freut sich Cheftrainer Alexander Zorniger in einer Mitteilung der Mittelfranken über den Deal. Wagner wechselte im Sommer 2021 zu den Breisgauern, wurde seitdem überwiegend in der zweiten Mannschaft eingesetzt, die in der 3. Liga überzeugte und die Spielzeit auf Rang zwei beendete. In dieser Zeit kam er auf 48 Einsätze und vier Tore.

Einsätze in Bundesliga und Europa League

Allerdings schaffte der 19-Jährige, der seine Stärken im zentralen Mittelfeld hat, auch mehrmals den Sprung in die erste Mannschaft von Trainer Christian Streich. In der Bundesliga kam er viermal zum Einsatz, außerdem stand er in der Europa League beim letzten Gruppenspiel in Qarabag (1:1) über die gesamte Spieldauer auf dem Feld. "Dass er direkt in seinem ersten Jahr im Herren-Bereich unter Christian Streich Einsatzminuten in der Bundesliga und Europa League sammeln durfte, spricht für sein Potenzial", so Fürths Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport.

Wagner selbst habe in den Gesprächen mit den Fürther Verantwortlichen "einige Parallelen zum SC Freiburg erkannt: klar und bodenständig, und trotzdem ambitioniert". Der U-20-Nationalspieler ist sich sicher, "dass ich mich hier schnell wohlfühlen werde und freue mich schon, die Leute hier kennenzulernen."