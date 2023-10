"Kann sehr schnell gehen": Freiburg verlängert mit Makengo

Der SC Freiburg hat den Vertrag mit Jordy Makengo (22) verlängert. Das gaben die Breisgauer am Montag bekannt.

Der Europa-League-Teilnehmer hält an Verteidiger Jordy Makengo fest. Wie lange der neue Vertrag des Franzosen läuft, teilte der Sport-Club wie gewohnt nicht mit.

"Jordy hat sich über kontinuierliche Einsätze in unserer zweiten Mannschaft in diese Situation gespielt. Seine Schnelligkeit und seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten auf verschiedenen Positionen sind ein großes Plus von ihm", wird Sportdirektor Klemens Hartenbach in einer Freiburger Pressemitteilung zitiert: "Seine vorhandenen Qualitäten gepaart mit seinem gewissenhaften Arbeiten lassen auf eine weitere Entwicklung schließen - das kann auch sehr schnell gehen. Wir freuen uns über die Verlängerung."

Makengo war im Sommer 2021 von der zweiten Mannschaft des AJ Auxerre zur U 23 des SC Freiburg gewechselt. In der 3. Liga kam der Linksfuß seither in 45 Spielen zum Einsatz. Fünf Spiele machte er in der Saison 2021/22, derer 35 in der Folgesaison sowie fünf in der neuen Spielzeit. Zur aktuellen Saison rückte Makengo in den Freiburger Profikader auf, kam dort aber noch nicht zum Zug.

Dreimal ohne Einsatz im Profi-Kader

Beim 2:4 gegen Dortmund stand er am vierten Spieltag ohne Einsatz im Kader - so auch beim Pokalerfolg beim SV Oberachern (2:0) Mitte August und beim Europa-League-Triumph in Piräus (3:2) Ende September. Wegen des längerfristigen Ausfalls von Christian Günter ist Cheftrainer Christian Streich auf der Suche nach Alternativen für links hinten. Makengo soll langsam in diese Rolle reinwachsen, wurde in der Sommervorbereitung allerdings durch einen Jochbeinbruch zurückgeworfen.

"Er war auf einem guten Weg, aber er ist auch noch kein Bundesligaspieler", stellte Streich jüngst klar. Auf seine Chance aber lauert Makengo dennoch: "Ich bin seit zwei Jahren hier und es geht Schritt für Schritt nach vorne. Diese Entwicklung möchte ich beim Sport-Club fortsetzen. Ich fühle mich nach meiner Verletzung in der Vorbereitung wieder voll da und möchte diese Energie auf den Platz bringen."