Kann Rother vom Eisfeld-Ausfall profitieren?

Rot-Weiss Essen muss in den kommenden Wochen auf Thomas Eisfeld verzichten, dessen Formkurve zuletzt ansteigende Tendenz zeigte. Björn Rother könnte vom Ausfall des Routiniers profitieren.

Denn Rother (27), der sich während seiner ersten Spielzeit an der Hafenstraße über weite Strecken einen Stammplatz im defensiven Mittelfeld gesichert hatte (28 Einsätze, davon 23 in der Startelf), durfte seit Saisonbeginn erst einmal von Beginn an ran. Sonst blieb es bislang bei Kurzeinsätzen für den robusten Stolberger.

Rothers Zweikampfstärke könnte mit Blick auf die bevorstehende Aufgabe gegen Jahn Regensburg (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) auch deshalb besonders wichtig werden, weil auch der Einsatz von Vinko Sapina (28) zumindest wackelt. Der Neuzugang vom SC Verl entwickelte sich auf Anhieb zum Chef im Mittelfeld, fehlte aber beim Test in Hoffenheim ebenso wie Rechtsverteidiger Andreas Wiegel (32) wegen muskulärer Probleme.

Eisfelds Steigerung nach unrundem Beginn

Mit seinem späten 1:0-Siegtreffer als Einwechselspieler gegen Preußen Münster und dem Startelfeinsatz beim 2:0 in Freiburg war der nun fehlende Eisfeld (ein Tor, kicker-Notenschnitt 3,13) vor seiner Verletzung auf dem besten Weg gewesen, sich wieder als feste Größe in Essens Mittelfeld zu etablieren. Dabei hatte der 30-Jährige, der einst unter anderem im Nachwuchs von Borussia Dortmund und dem FC Arsenal ausgebildet worden war, mit einem entscheidenden Ballverlust im Auftaktspiel in Halle (1:2) keinen guten Start in die Saison erwischt, wurde im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV (3:4 nach Verlängerung) erst spät eingewechselt und blieb in der Partie bei Viktoria Köln (0:0) sogar 90 Minuten auf der Bank.

Mit der Zuschauerrolle wird sich Eisfeld jetzt allerdings für längere Zeit begnügen müssen. Eine Sprunggelenk-Verletzung, die er sich im Testspiel bei der U 23 der TSG Hoffenheim (1:5) bereits in der Anfangsphase zugezogen hatte, stellte sich bei einer genauen Untersuchung als Teilriss der Syndesmose und Innenbandzerrung heraus. Damit wird Eisfeld, der schon während der letzten Saison wegen eines Innenbandanrisses im Knie elf Partien verpasst hatte, für etwa vier bis fünf Wochen ausfallen. Wohl erst Ende Oktober ist mit einem Comeback zu rechnen.

Zweite Reihe drängt sich nicht auf

Weitere Ausfälle würden Trainer Christoph Dabrowski (45) auch deshalb hart treffen, weil sich in Hoffenheim kaum jemand aus der zweiten Reihe aufdrängte. Nachdem fast alle Stammspieler zur Pause (Spielstand 1:1) in der Kabine geblieben waren, kassierten die Essener noch vier Gegentreffer, davon drei nach Standards. In der Liga spielte RWE dagegen dreimal in Folge zu null und kletterte im Tableau bis auf Rang acht.