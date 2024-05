Kann Rangnick bei der EM tatsächlich auf Stöger verzichten?

Sensationell hat der VfL Bochum mit Kapitän Kevin Stöger doch noch den Klassenerhalt geschafft. Der Österreicher drückte dem Relegations-Rückspiel seinen Stempel auf, glänzte bei der furiosen Aufholjagd mit einem Treffer und zwei Assists. Für den vorläufigen EM-Kader reichte es jedoch nicht.

Kevin Stöger hat mit Bochum im letzten Moment den Klassenerhalt geschafft. Auswärts in Düsseldorf holte der VfL ein 0:3 aus dem Hinspiel auf und setzte sich dann im Elfmeterschießen durch. Mann des Spiels war Kapitän Stöger, der die ersten beiden Treffer vorbereitete und den dritten schließlich selbst erzielte.

Es war ein sehr starker Auftritt des 30-Jährigen. Denn nicht nur offensiv drückte der VfL-Kapitän dem Spiel seinen Stempel auf, sondern auch für die Defensivarbeit war sich Stöger nicht zu schade. Bestes Beispiel: eine Kopfball-Klärungstat in der Verlängerung. Bei Sky zeigte sich Stöger nach dem Spiel wie gewohnt bodenständig: "Heute sind wir alle Helden. Heute braucht man keinen rausloben."

Acht Treffer, zwölf Assists. Für Stöger persönlich war es eine höchst passable Saison in dieser so schwierigen Spielzeit des VfL. Torschussvorlagen, Ecken, Steckpässe. Stöger liegt bei all diesen Werten im Liga-Spitzenfeld. Besonders bei erster Kategorie ließ er mit einem Wert von 127 Spitzenspieler wie Wirtz, Grimaldo, Xavi oder Brandt hinter sich.

Dennoch wird er die Europameisterschaft - sollte kein Wunder passieren - aus der Ferne verfolgen. Denn Ralf Rangnick setzte den Offensivmann im vorläufigen EM-Kader nur auf die Abrufliste. Doch kann der Teamchef auf diesen unermüdlichen Stöger tatsätchlich verzichten?

Ich bin natürlich traurig, dass ich nicht dabei bin. Das wäre mein Traum gewesen. Kevin Stöger zu "Sky" über den vorläufigen EM-Kader Österreichs

"Ich habe diese Saison wirklich eine ordentliche Saison gespielt. Sehr gute Wert gehabt, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Ich bin natürlich traurig, dass ich nicht dabei bin. Ich wäre sehr gerne dabei gewesen, das wäre mein Traum gewesen. Ich kann es leider nicht ändern, ich hoffe, dass ich dann beim nächsten Mal dabei bin", ließ Stöger in seine Gefühlswelt blicken.

Stöger wurde erst einmal ins ÖFB-Team berufen. Ein Einsatz sprang dabei aber nicht heraus, denn bei der 2:4-Pleite unter Franco Foda in Israel saß Stöger über die gesamte Spielzeit auf der Bank. Auch wenn der Bochumer noch nicht über Erfahrung im Nationalteam verfügt, aufgrund der Performance in dieser Saison hätte sich Stöger eine Einberufung allemal verdient.

Rangnick: "Auf dem Radar"

Auf seiner Position im offensiven Mittelfeld erhielten Akteure wie Köln-Kapitän Florian Kainz oder Rapid-Spielmacher Matthias Seidl den Vorzug. Bei der Kaderbekanntgabe erklärte Rangnick: "Natürlich haben wir auch die Entwicklung von Kevin Stöger verfolgt und auch intensiv die Spiele geschaut. Dass wir ihn trotzdem auf dem Radar haben, zeigt die Tatsache, dass er auf der Abrufliste steht."

Ob es sich der Teamchef angesichts der starken Leistung im Relegations-"Endspiel" nochmals anders überlegt? Das fällt in die Kategorie "höchst unwahrscheinlich". Denn Rangnick muss den 29-Mann-starken Kader ohnehin noch um zumindest drei Akteure reduzieren. Einen Vorwurf braucht sich Stöger immerhin nicht machen, auch im allerletzten Spiel der Saison hat er 120 starke Minuten abgespult und sich mit dem Verbleib in der Bundesliga belohnt.

VfL-Abschied? Stöger reagiert zögerlich

Doch wie geht es für Stöger weiter? Nach dem Spiel am Montag wurde der Kapitän auch zu seiner sportlichen Zukunft befragt. Auf die Frage, ob die Zeichen denn auf Abschied stehen würden, reagierte der gebürtige Oberösterreicher zunächst zöglerlich, erkläre dann aber, er werde "in den nächsten Tagen" seine Entscheidung bekanntgeben. Neben einem ligainternen Tansfer innerhalb der Bundesliga soll auch ein Wechsel in seine Heimat ein Thema sein.

