Kann Österreich bei der EURO wirklich auf Marco Grüll verzichten?

7. Jakob Jantscher (11 Tore)

Vier Tore in der AFC Champions League, vier Tore im Sapling Cup, je ein Tor im Senior Shield, in der Hongkong Premier League und im ÖFB-Cup - keiner traf in so vielen Bewerben wie Jakob Jantscher. Aber von Kitchee führt kein Weg mehr ins Nationalteam. GEPA pictures