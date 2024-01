Kann Norwegen dem Druck Stand halten?

Nach dem Unentschieden gegen die Färoer Inseln steht Norwegen unter Druck. Im Duell mit den ungeschlagenen Slowenen (Montag, 20:30 Uhr) muss der zweimalige Vize-Weltmeister punkten, um sich möglichst nicht nur das Hauptrundenticket aus eigener Kraft zu sichern, sondern auch zwei Zähler mitzunehmen.

Eine Viertelstunde nach dem Abpfiff gegen die Färoer Inseln stand Christian O’Sullivan in der Mixedzone und musste erklären, was nicht zu erklären war. Ein Sieg war das klare Ziel gegen den Außenseiter aus dem Nordatlantik gewesen, doch die aufopferungsvoll kämpfenden Färinger rangen dem großen Favoriten einen Punkt ab.

"Es darf nicht unentschieden ausgehen", betonte der Rückraumspieler vom SC Magdeburg. "Wir spielen ein gutes Spiel und viele Sachen stimmen, wir müssen eigentlich gewinnen." Doch manchmal kommt es eben anders. "So ist es ab und zu im Handball", konstatierte O’Sullivan. "Wenn wir unsere Chancen reinschießen, sieht es gut aus."

Am Ende bleibt den Norwegern ein Punkt - und der Respekt vor der Mentalität des Gegners und seinen Anhängern. "Das hat richtig Spaß gemacht", lobte O’Sullivan die entfesselten Fans des Außenseiters. "In so einer Atmosphäre zu spielen - egal, ob für uns oder gegen uns - ist einfach geil. So wollen wir das im Handball haben."

Gegen Slowenien könnten die Norweger erneut die "weiße Wand" der Färinger gegen sich haben: Sollte das Team von den Inseln sein letztes Spiel gegen Polen gewinnen (18:00 Uhr), werde man - so hat es Coach Peter Bredsdorff-Larsen schon angekündigt - "5.000 oder jetzt vielleicht 6.000 Zuschauer von den Färoer mitbringen, um Slowenien zuzujubeln."

Norwegen unter Druck

Den Druck auf die Norweger würde das noch einmal erhöhen. Dabei steht das Team von Jonas Wille ohnehin schon in der Pflicht. Da Gegner Slowenien bereits sicher weiter ist, geht es in dem Match um Punkte für die Hauptrunde. Sollten die Färoer nicht gewinnen und die Norweger verlieren, wären die Skandinavier zwar weiter, aber das punktlos.

"Ich hoffe sehr, dass wir gewinnen, denn wir stehen jetzt unter Druck und wollen uns und allen Norwegern zeigen, dass wir diesem Druck standhalten können", erklärte Trainer Wille. Er zeigte sich jedoch optimistisch: "Die Stimmung im Team ist selbstbewusst und wir freuen uns auf das Spiel."

Gegen die Färinger liefen sich seine Rückraumspieler zu oft in der bissigen Abwehr fest; suchten wenig den Abschluss aus dem Rückraum. In der Defensive stellten Elias Ellefsen a Skipagotu und der siebte Feldspieler die skandinavische Defensive über 60 Minuten vor Probleme. Zudem merkte man den Norwegern irgendwann an, dass das Spiel nicht wie gewünscht verlief. "Wenn wir mit einem oder zwei Toren gewonnen hätten, würde jeder sagen, dass wir ein mental starkes Team sind", merkte Wille an. „Die Färoer Inseln haben auch Slowenien gestresst, aber sie haben es geschafft zu gewinnen - und niemand spricht darüber.

Bei seinem Team sei der Stress hingegen zu erkennen gewesen. "Man hat auch gesehen, dass wir bei unseren Kontern auf die Bremse getreten sind und das ist typisch, wenn man unter Druck steht", so Wille. Was muss man gegen Slowenien also besser machen, Christian O`Sullivan? "Gewinnen", hielt der Norweger walknochentrocken fest und grinste.