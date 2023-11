"Kann man nur von träumen": Kapitän Darvich ringt Barça-Kollegen nieder

Dank einer kämpferischen Leistung hat sich die deutsche U-17-Auswahl einen Platz im Halbfinale der Weltmeisterschaft in Indonesien gesichert. Noah Darvich erlebte den "perfekten" Tag, Trainer Christian Wück war "dermaßen stolz" auf das 1:0 gegen Spanier, "die besser waren".

Die Erleichterung stand Trainer Christian Wück nach Abpfiff des Viertelfinals der U-17-Weltmeisterschaft ins Gesicht geschrieben. Gegen dominante Spanier hielten seine Schützlinge die weste Weiß und belohnten sich für den Kampf per Strafstoß mit dem entscheidenden 1:0. "Es war natürlich ein unheimlich schweres Spiel", resümierte der Coach nach der Partie gegenüber FIFA+.

Dass die spielstarken Spanier kaum aufzuhalten sein werden, das sei den Deutschen vorab bewusst gewesen. "Deswegen haben wir uns etwas überlegt, vor allem im defensiven Mittelfeld, was komplett aufgegangen ist. Wir haben ihren Spielfluss genommen", erklärte Wück. Dennoch waren die Spanier deutlich näher an der Führung, "daher waren wir in der ersten Halbzeit natürlich glücklich, dass es noch 0:0 stand".

Wück wusste: "Werden uns auf einen Standard verlassen können"

In der Kabine prognostizierte Wück seiner Mannschaft dann den weiteren Spielverlauf - und lag mit seiner Einschätzung goldrichtig. "Ich habe den Jungs in der Pause gesagt, dass wir uns auf irgendeine Standardsituation verlassen können und wir, wenn wir hinten zu null spielen und weiterhin so aufopferungsvoll kämpfen - das, was die Deutschen ausmacht -, das Spiel gewinnen werden."

Defensiv stemmte sich seine Mannschaft aufopferungsvoll gegen den Druck und ließ trotz der drückenden Überlegenheit nur wenige gefährliche Chancen zu. "Die Deutschen können verteidigen, die Deutschen geben ihr Herz auf dem Platz und die Deutschen geben alles, um Spiele zu gewinnen", lobte Wück die Tugenden. "Ich bin so dermaßen stolz auf die Jungs, dass sie gegen so eine Mannschaft, die besser war als wir, trotzdem gewonnen hat."

Darvich schlägt die Teamkollegen: "Das ist natürlich perfekt"

Ein ganz besonderes Spiel war es für Noah Darvich, der im Sommer vom SC Freiburg zum FC Barcelona gewechselt war. Der Spielmacher traf auf insgesamt acht seiner Vereinskameraden und stand schließlich als glücklicher Sieger am Mikrofon. "Gegen die eigenen Kollegen, das ist natürlich perfekt. So etwas kann man sich nur erträumen."

Auch Darvich sah in den Spaniern "den stärksten Gegner" im bisherigen Turnierverlauf. "Wir mussten einfach enorm viel laufen, weil sie natürlich ihre technischen Qualitäten haben. Das haben wir im zweiten Durchgang besser gemacht", analysierte der 17-Jährige. "Es gab weniger Durchbrüche von ihnen und deswegen haben wir, würde ich sagen, auch verdient gewonnen."

Ob verdient, oder nicht, Fakt ist: Die deutsche U-17-Nationalmannschaft steht im Halbfinale der Weltmeisterschaft in Indonesien. Dort treffen Darvich und Co. am Dienstag (9.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den Gewinner des Viertelfinals zwischen Brasilien und Argentinien, das am Freitagnachmittag (13 Uhr) ausgetragen wird.