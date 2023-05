"Kann man gar nicht verarbeiten": Bei Paqarada brechen alle Dämme

Nach drei Jahren endet die Zeit von Leart Paqarada beim FC St. Pauli. Beim 1:1 gegen den KSC traf er zum Abschied, der reichlich emotional wurde.

Das ganze Stadion hatte sich erhoben, als es in der 83. Minute schließlich soweit war: Leart Paqarada ging seinen letzten Gang im braunen Trikot der Kiezkicker. Der Teilzeitkapitän in Zusammenarbeit mit Jackson Irvine erhielt stehende Ovationen, die Ränge stimmten "You'll Never Walk Alone" an und wer genau hinsah, konnte die ein oder andere Träne beim ehemaligen Sandhäuser erkennen. "Da sind bei mir dann alle Dämme gebrochen", gab der gebürtige Bremer nach Abpfiff gegenüber Vereinsmedien offen zu.

Ein Platz an der Sonne

Eine mehr als nachvollziehbare Reaktion, schließlich hatte sich Paqarada selbst auch noch mit dem Treffer zum 1:1-Endstand gegen den KSC seinen Abgang vergoldet. "Wenn man sich das die Tage vorher erträumt hätte, wie ich mich hier verabschiede, dann natürlich genau so", befand der Linksverteidiger, der nach seiner Auswechslung an ungewöhnlicher Stelle Platz nahm.

Paqarada hatte sich nämlich nicht etwa auf die Bank zu seinen Kollegen begeben, sondern sich "extra in die Sonne gestellt", um einen guten Grund zu haben, die Augen zuzukneifen, wie er scherzhaft zu Protokoll gab. Tatsächlich brauchte er aber wohl einfach einen Augenblick für sich, habe er seine finalen Momente auf dem Rasen des Millerntors zwar genossen, jedoch "noch gar nicht verarbeiten" können.

Ich habe immer versucht, das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, zurückzuzahlen. Leart Paqarada

Bevor es ihn nun zum 1. FC Köln zieht, der nach einer CAS-Entscheidung trotz zwischenzeitlicher Transfersperre Spieler verpflichten und registrieren darf, resümierte der 28-Jährige die letzten drei Jahre: "Ich bin einfach extrem stolz und dankbar. Ich habe mich hier sportlich und auch menschlich weiterentwickelt und immer versucht, auch bei der Bekanntgabe meines Wechsels, das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, zurückzuzahlen." Gemessen an der Reaktion der Fans dürfte ihm dies gelungen sein.