Kann Kiel Darmstadt stoppen? - Titz-Rückkehr nach Hamburg: Das bringt der 13. Spieltag

Zweitliga-Spitzenreiter Darmstadt eröffnet den 13. Spieltag gegen Kiel. Bielefeld nimmt einen neuen Anlauf, um aus der Krise zu finden, am Sonntag kehrt Titz mit Magdeburg nach Hamburg zurück.

Darmstadt hat seit dem 1. Spieltag nicht mehr in der Liga verloren, zudem unter der Woche den Triumph im DFB-Pokal gegen Gladbach (2:1) gefeiert: Zum Auftakt des 13. Spieltags empfangen die Lilien am Freitagabend (18.30 Uhr) Holstein Kiel und können gegenüber der Konkurrenz damit vorlegen. Doch der SVD geht personell am Stock, gegen Gladbach saßen zwei A-Jugendspieler auf der Bank. Coach Torsten Lieberknecht ist aber überzeugt, bis Freitag "den letzten Rest, den wir noch haben", spielbereit zu bekommen. Gegner Kiel ist momentan gut drauf - vor allem dank Skrzybski. Der Angreifer führt vor dem Spieltag sowohl die Torschützen- (8 Treffer) als auch die Scorerwertung (12 Punkte) an. Verzichten müssen die Störche aber auf Becker, der Verteidiger fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Lernt Lautern aus dem "Schuss vor dem Bug"? - Personalsorgen bei Rostock

Im zweiten Freitagsspiel stehen sich Hansa Rostock und der 1. FC Kaiserslautern gegenüber. Die Roten Teufel mussten nach zuvor sieben ungeschlagenen Spielen in Folge (1/6/0) mit dem 0:3 gegen Jahn Regensburg einen Rückschlag hinnehmen. "Es war ein geiler Schuss vor den Bug", analysierte FCK-Coach Dirk Schuster. Rostock erkämpfte sich am letzten Spieltag spät einen Punkt in Fürth, geht aber mit etlichen Personalsorgen in das Match. Neben einem gesperrten Quartett fehlen etliche Akteure wegen diverser Verletzungen aus. Die Ausfälle bieten aber auch Chancen für Spieler aus der zweiten Reihe: "Für alle, die zuletzt unzufrieden waren, gilt es zu zeigen, dass der Trainer Unrecht hatte, sie draußen zu lassen", sagte Hansa-Coach Jens Härtel.

Club will Aufwärtstrend fortsetzen - Regensburgs gute Erinnerungen an Sandhausen

Am Samstagmittag (13 Uhr) will der 1. FC Nürnberg seinen Aufwärtstrend unter dem neuen Coach Markus Weinzierl fortsetzen. Sowohl in der Liga (1:0 in Düsseldorf) als auch im Pokal (1:0 in Mannheim) feierte der Club Erfolge. Die jüngste Bilanz spricht für den 1. FCN, der zwei der letzten drei Partien gegen die Niedersachsen für sich entscheiden konnte und dabei nur ein Tor kassierte. 96 kehrte mit dem 2:0 gegen Bielefeld am vergangenen Spieltag nach zuvor zwei Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zurück, muss aber auf Angreifer Teuchert verzichten.

Jahn Regensburg schoss sich am vergangenen Spieltag mit dem 3:0 auf dem Betzenberg eindrucksvoll aus der Krise. Nun kommt mit dem SV Sandhausen ein Verein, an den der SSV gute Erinnerungen hat: In der letzten Saison gewann der Jahn beide Vergleiche mit 3:0. Beim SVS herrscht derzeit Not auf den defensiven Außenbahnen: Nach Okoroji fällt auch Diekmeier wegen einer Oberschenkelverletzung aus.

In der dritten Nachmittagspartie empfängt Eintracht Braunschweig den SC Paderborn. Braunschweig hat durch einer Serie von sechs ungeschlagenen Spielen in Folge (4/2/0) die gefährdete Zone verlassen können, muss aber auf Krauße (Rotsperre) verzichten und bangt zudem um Pherai und de Medina, die sich beim 1:2 gegen Wolfsburg verletzten. Paderborn stellt mit 32 Toren den gefährlichsten Angriff der Liga - allerdings gelangen auf fremden Plätzen erst acht Tore.

Stößt Arminia gegen St. Pauli den Bock um?

Arminia Bielefeld sucht den Weg aus der Niederlagenserie. IMAGO/Joachim Sielski

Im Abendspiel (20.30 Uhr) stehen sich Arminia Bielefeld und der FC St. Pauli gegenüber. Das Schlusslicht hat die letzten drei Ligapartien verloren, beim 0:2 in Hannover konnte aber ein Aufwärtstrend festgestellt werden. Zudem sprechen die Zahlen für die Ostwestfalen: Denn die Kiez-Kicker haben seit zehn Partien nicht mehr bei einem Bundesliga-Absteiger gewinnen können (0/4/6). Allerdings dürfte der FCSP mit Selbstvertrauen durch den 3:0-Sieg im Derby gegen den HSV anreisen.

Titz-Rückkehr nach Hamburg - Spiel eins nach Schneider für Fürth

Ebenjener HSV ist am Sonntag gegen den 1. FC Magdeburg gefordert. Die Hamburger hatten zuletzt drei Negativergebnisse zu verdauen und werden alles daran setzen, gegen den Aufsteiger wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Wie beim 0:4 im Pokal in Leipzig wird David den rot-gesperrten Kapitän Schonlau in der zentralen Defensive ersetzen. Mit dem FCM kommt auch ein altbekannter Mann ins Volksparkstadion: Coach Christian Titz war im Juniorenbereich der Hanseaten tätig, coachte anschließend das Reserveteam und im Jahr 2018 die Profimannschaft.

Der 1. FC Heidenheim musste in der Liga mit dem 1:3 in Kiel nach langer Zeit mal wieder eine Niederlage quittieren. Gegen die SpVgg Greuther Fürth soll nun die Scharte direkt ausgemerzt werden. Die Zahlen sprechen für den FCH, der von den letzten sechs Duellen drei gewinnen (3/2/1) konnte und dabei nur ein Tor kassierte. Für das Kleeblatt ist es das Spiel eins nach Marc Schneider, der am vergangenen Wochenende entlassen wurde. In Heidenheim wird die SpVgg von den Co-Trainern Rainer Widmayer und Stefan Kleineheismann betreut werden.

KSC gegen "Angstgegner" Düsseldorf

Die Zahlen sprechen im Duell zwischen dem Karlsruher SC und Fortuna Düsseldorf nicht gerade für die Badener: Von den bisherigen zehn Heimspielen in der 2. Liga konnte der KSC nur das allererste gewinnen (1/6/3). Die Rheinländer mussten allerdings in der Liga jüngst zwei Niederlagen einstecken und verloren zudem vier ihrer bisherigen sechs Auswärtspartien.