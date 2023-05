Kann Fährmann noch einmal eingreifen?

Ralf Fährmann kann mittlerweile wieder mittrainieren - im Moment ist aber nicht davon auszugehen, dass der Torwart, der zur Rückrunde Alexander Schwolow als Nummer 1 abgelöst hatte, in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommt.

Schon dreimal hat Schalke 04 in dieser Saison sechs Tore in einem Spiel kassiert - in der Hinrunde jeweils zu Hause beim 1:6 gegen Union Berlin und RB Leipzig, nun beim FC Bayern (0:6). In allen drei Fällen stand Alexander Schwolow zwischen den Pfosten. Wobei er zumindest gegen Leipzig und München noch höhere Klatschen verhinderte. "Wir waren nicht mutig genug, deshalb war es eine klare Geschichte", sagte Schwolow nach dem 0:6 am vergangenen Wochenende. Die Mannschaft habe aber immer wieder nach Rückschlägen "gezeigt, dass sie darauf gut reagieren kann. Jetzt haben wir zwei Endspiele."

Schwolow dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen auch gegen Eintracht Frankfurt am Samstag sowie im Saisonfinale in Leipzig im Schalker Tor stehen. Das schien sich schon vor Wochen abzuzeichnen, da sich Ralf Fährmann Mitte April einen Faserriss in den Adduktoren zugezogen hatte und man von seinem Saison-Aus ausgehen musste, doch mittlerweile befindet sich der Ur-Schalker wieder im Training.

Zur Rückrunde hatte er Schwolow, der in der Hinserie 41 Gegentore hinnehmen musste, als Nummer 1 abgelöst, ein erneuter Torwart-Tausch ist im Saison-Endspurt aber nicht zu erwarten. "Wir sollten jetzt nicht träumen", sagte Gerald Asamoah, Leiter der Lizenzspielerabteilung, am Montag nach dem Training, um im selben Atemzug auf Schwolows gute Rolle zu verweisen.

Seit Schwolow den langjährigen früheren Kapitän Fährmann gegen Hertha BSC wegen der verletzungsbedingten Auswechslung nach 54 Minuten abgelöst hatte, zeigt der von den Berlinern ausgeliehene Schlussmann konstante Leistungen. Auf der Reservebank könnte Fährmann spätestens in Leipzig aber sehr wohl noch einmal Platz nehmen, aktuell sitzt dort Michael Langer.

Asamoah nährte derweil die Hoffnung, dass die beiden Außenverteidiger Cedric Brunner und Henning Matriciani bis Samstag einsatzfähig sein werden. Brunner war wegen erneuter Probleme mit seiner Schulter in München zur Pause ausgewechselt worden, Matriciani hatte die Reise zum Rekordmeister wegen einer Blessur aus dem vorherigen Spiel in Mainz (3:2) gar nicht erst angetreten.