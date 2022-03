"Kann etwas Gutes haben": Elf BVB-Spieler unterwegs

In der Länderspielpause muss Trainer Marco Rose auf elf Nationalspieler verzichten - das könnte im Einzelfall aber auch Vorteile haben.

Zur DFB-Auswahl von Trainer Hansi Flick ist ursprünglich kein Dortmunder gereist, erst als am Mittwoch Julian Brandt für Serge Gnabry nachnominiert wurde, machte sich doch ein BVB-Profi zum DFB-Kader auf.

So sind insgesamt elf Akteure aus dem Profi-Kader in der aktuellen Pause quer durch Europa und sogar transkontinental unterwegs. Neben Brandt sind das Thorgan Hazard (Belgien), Jude Bellingham (England), Marin Pongracic (Kroatien), Donyell Malen (Niederlande), Raphael Guerreiro (Portugal), Gregor Kobel (Schweiz) und Luca Unbehaun (Deutschland U20). Hinzu kommen die gerade erst von Verletzungen genesenen Manuel Akanji (Schweiz), Giovanni Reyna (USA) und Erling Haaland (Norwegen).

Absprache mit den Nationaltrainern das A und O

Wäre es also besser, wenn diese Spieler in Dortmund geblieben wären? "Das weiß ich gar nicht", sagt Trainer Marco Rose: "Es kann auch etwas Gutes haben, wenn die Jungs da in den 14 Tagen Rhythmus aufnehmen." Die Grundvoraussetzung dafür ist aber die Kommunikation mit den Nationaltrainern. So telefonierte Rose am vergangenen Donnerstag mit US-Coach Gregg Berhalter über den aktuellen Zustand von Reyna: "Es ist wichtig, dass man sich gegenseitig gut abholt, dass man weiß, wo die Jungs stehen, was sie trainiert haben, wie viel sie gespielt haben."

Denn was keinen Sinn ergebe, sei, dass "man einen Jungen, der gerade drei, vier Wochen raus war und noch kein volles Spiel gemacht hat, in zwei Spiele reinhaut und der da 90 Minuten wegknüppelt. Das wäre kontraproduktiv." Bei richtiger Dosis und ohne neue Verletzungen könnten die Einsätze aber auch Vorteile mit sich bringen: "Wenn die Jungs adäquat belastet werden und ihre Spielzeit bekommen, Rhythmus aufnehmen, kann das natürlich auch etwas Gutes haben", wiederholte Rose. Und bei den abgestellten Profis besteht offenbar keine Sorge: "Wir würden das aber auch so kommunizieren, wenn wir an einem Punkt sagen müssten, dass es unverantwortlich wäre, weil er erst zwei Trainingseinheiten hatte."

Bei Reyna spielt die kommende Partie gegen Leipzig eine Rolle

Der künftige Sportdirektor Sebastian Kehl sieht es ähnlich: "Für den einen oder anderen ist es gut, dass die Nationalmannschaft jetzt Spiele bietet, um weiter an Form und Rhythmus zu arbeiten." Und trotzdem hoffe er, "dass es gerade bei Gio möglichst nicht mehr unbedingt im letzten Spiel sein muss, damit er nicht zu spät zurückkommt und nicht zu kaputt sein wird". Denn das US-Team tritt in der Nacht auf Donnerstag kommender Woche noch bei Costa Rica an - und am Samstag wartet auf den BVB in der Liga bereits wieder RB Leipzig im Topspiel (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Patrick Kleinmann

