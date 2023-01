"Kann es noch nicht in Worte fassen": Geiger scheitert in der Qualifikation am Bergisel

Tiefschlag für die deutschen Skispringer am Bergisel: Karl Geiger ist in der Qualifikation für das dritte Springen bei der Vierschanzentournee gescheitert.

Das war der Tiefpunkt für die DSV-Adler bei der 71. Vierschanzentournee: Top-Mann Karl Geiger scheiterte am Dienstag in der Qualifikation von Innsbruck und ist am Mittwoch beim Finale am Bergisel nicht dabei. Der Oberstdorfer war mit Rang vier in seiner Heimat gut gestartet, in Garmisch-Partenkirchen hatte er Rang elf belegt und damit alle Chancen auf den Gesamtsieg verspielt.

Ich kann es noch nicht in Worte fassen. Das war heftig. Karl Geiger

Das Scheitern beim dritten Springen der Tournee kam nach einem viel zu kurzen und fehlerhaften Satz auf 108 Meter zustande. Doppelt bitter: Zwei Zehntelpunkte fehlten Geiger am Ende, um am zweiten Wettkampf-Tag dabei sein zu können.

zum Thema Die Duelle der Deutschen in Innsbruck

"Ich kann es noch nicht in Worte fassen, das war heftig", beschrieb Geiger seine Gefühlslage in der ARD. "Ich hab den Sprung überhaupt nicht erwischt." Und dann werde es in Innsbruck eben schwer, so der Allgäuer, der von leichten Knieprobleme berichtete.

Granerud mit Luft nach oben

Quali-Sieger am Bergisel wurde der Pole Dawid Kubacki vor seinem Landsmann Kamil Stoch und Anze Lanisek aus Slowenien. Gesamtsieg-Anwärter Halvor Egner Granerud wurde 13. und lag damit hinter dem besten Deutschen. Der junge Philipp Raimund wusste erneut zu überzeugen und landete auf dem elften Rang.

Auch Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Stephan Leye (15. bis 17.), Constantin Schmid (41.) und Pius Paschke (45.) standen in den Top 50 und sind am Mittwoch mit von der Partie. Im Gegensatz zu Karl Geiger.

Vierschanzentournee in Innsbruck, Qualifikation

1. Dawid Kubacki (Polen) 126,8 Pkt.(128,0 m); 2. Kamil Stoch (Polen) 122,8(126,0); 3. Anze Lanisek (Slowenien) 116,1(121,0); 4. Marius Lindvik (Norwegen) 114,1(122,5); 5. Johann André Forfang (Norwegen) 113,6(122,0); 6. Jan Hörl (Österreich) 113,4(123,0); Stefan Kraft (Österreich) 113,4(121,0); 8. Peter Prevc (Slowenien) 112,0(121,0); 9. Lovro Kos (Slowenien) 108,7(121,0); 10. Michael Hayböck (Österreich) 107,9(120,5); 11. Philipp Raimund (Oberstdorf) 107,4(121,5); ... 15. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 103,8(118,0); 16. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 102,8(117,5); 17. Stephan Leyhe (Willingen) 102,6(118,5); 41. Constantin Schmid (Oberaudorf) 90,6(111,0); 45. Pius Paschke (Kiefersfelden) 88,3(111,0); 51. Karl Geiger (Oberstdorf) 84,6(108,0)