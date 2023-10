"Kann es noch gar nicht richtig realisieren": Wie verarbeitet Cottbus den Borgmann-Schock?

Die bittere Verletzung von Axel Borgmann überschattet bei Energie Cottbus die Eroberung der Tabellenspitze. Während der Kapitän Einblicke in sein Seelenleben gibt, sondiert der Verein den Markt. Auch eine Umstellung der Formation ist ein Thema.

Zehn Pflichtspiele ohne Niederlage und die erstmalige Tabellenführung in der Regionalliga Nordost in dieser Saison - bei Energie Cottbus könnte in der Länderspielpause eigentlich beste Laune herrschen. Die Stimmung ist aber durch die schwere Verletzung von Kapitän Axel Borgmann extrem getrübt. Der 29-Jährige zog sich beim 3:1-Sieg der Cottbuser bei Aufsteiger FC Eilenburg einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu.

Damit fällt einer der wichtigsten Spieler des amtierenden Meisters vermutlich bis zum Saisonende aus. Trainer Claus-Dieter Wollitz, der die Szene, bei der sich Borgmann ohne Fremdeinwirkung das Knie verdrehte, direkt vor seiner Trainerbank mitanschauen musste, erklärte schon direkt nach dem Spiel: "Das ist wahrscheinlich ein Kreuzbandriss." Als sich die befürchtete Diagnose einen Tag später bewahrheitete, betonte Wollitz: "Das ist ein verdammt harter Schlag für Axel und für uns. Nicht nur, dass es sportlich sehr schwer wird ihn zu ersetzen, als Mensch und Kapitän in der Kabine ist das so nicht zu kompensieren."

Langen Reha-Monate

Für Borgmann, der in Cottbus Integrationsfigur, Führungsspieler und Energie-Fußballer des Jahres 2022 ist, steht nun eine schwere Zeit mit langen Monaten im Reha-Training bevor. Er gab einen kleinen Einblick in sein Seelenleben: "Ich kann das noch gar nicht so richtig realisieren, weiß aber dennoch, was nun auf mich zukommen wird." Allerdings zeigte sich der FCE-Kapitän gleich auch wieder kämpferisch: "Ich bin davon überzeugt, dass unsere Mannschaft den eingeschlagenen Weg weitergehen wird, auch ohne mich."

Wie das gelingen kann, darüber müssen Trainer Wollitz und sein Team nun in den kommenden Tagen grübeln. Der ohnehin schon kleine Cottbuser Kader steht erneut auf dem Prüfstand. Der Cheftrainer hatte zuletzt erst erklärt: "Der Kader ist ja relativ klein mit 18 Spielern, dennoch ist der Kader unfassbar variabel und flexibel." Kann er also mit Spielern wie dem nahezu überall einsetzbaren Tobias Hasse die Borgmann-Lücke schließen? Hasse hatte sich in den zurückliegenden Spielen aber eigentlich im Mittelfeld unentbehrlich gemacht. Aber hinten links hat der FCE ansonsten kaum echte Alternativen. Wollitz hatte direkt nach der Verletzung von Borgmann begründet: "Wir können auf diesem Niveau nicht zwei, drei Außenverteidiger verpflichten."

Dass die Lausitzer nun aktuell den Markt der vereinslosen Spieler sondieren, ist logisch. Gleichzeitig wird sicherlich auch die im Sommer einstudierte Dreierkette in der Abwehr noch mehr in den Fokus rücken. In dieser Formation hatte Borgmann im defensiven Mittelfeld gespielt - so könnte sein Ausfall womöglich leichter kompensiert werden. Zuletzt gegen Eilenburg hatte Energie zwischen beiden taktischen Formationen fast schon fließend gewechselt. Dabei lieferte Joshua Putze in der Defensivzentrale ein überzeugendes Spiel ab. Er könnte für Axel Borgmann in diesen Tagen ein Mutmacher sein. Vor anderthalb Jahren hatte sich Putze ebenfalls das Kreuzband im Knie gerissen. Nun ist wieder auf dem Weg zu alter Stärke.