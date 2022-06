"Kann eine Führungsrolle übernehmen": Wuppertal holt erfahrenen Stiepermann

Dem Wuppertaler SV gelingt eine überraschende Verpflichtung: Marco Stiepermann verlässt den SC Paderborn und schließt sich dem WSV an.

Läuft künftig in der Regionalliga auf: Marco Stiepermann. IMAGO/Nordphoto

Stiepermann ist der nächste Sommerneuzugang der Wuppertaler. Der 31-Jährige kommt vom Zweitligisten Paderborn und bringt viel Erfahrung mit in die Regionalliga. Seine Karriere begann in der Jugend von Borussia Dortmund und er durfte insgesamt sieben mal bei den Profis auflaufen. 2011 feierte er die deutsche Meisterschaft mit dem BVB, wurde aber daraufhin zum damaligen Zweitligisten Alemannia Aachen verliehen. Anschließend folgten weitere Stationen in der 2. Liga bei Energie Cottbus, der SpVgg Greuther Fürth und dem VfL Bochum.

Im August 2017 wechselte Stiepermann zum englischen Verein Norwich City, für den er 24-mal in der Premier League auflief. Dazu kommen noch 84 Einsätzen in der Championship. Nach drei Jahren kehrte Stiepermann nach Deutschland zurück und schloss sich Paderborn an.

"Hier in Wuppertal entsteht etwas"

Der Sportliche Leiter Stephan Küsters zeigt sich in der Pressemitteilung sehr erfreut über die Verpflichtung: "Er kann eine Führungsrolle übernehmen und ist im zentralen Mittelfeld zu Hause. Mit seiner Erfahrung kann er der Mannschaft helfen und sie weiterbringen, sowohl fußballerisch als auch menschlich."

Nach mehreren Jahren im Tabellenmittelfeld, konnte der WSV die vergangene Saison auf dem dritten Tabellenplatz abschließen und zog in das Landespokalfinale ein. Den erfolgreichen Weg möchte Stiepermann nun weitergehen: "Ausschlaggebend war, dass das Trainerteam und die sportliche Leitung mich davon überzeugen konnten, dass der WSV als Traditionsverein wieder sportlich angreifen möchte. Hier in Wuppertal entsteht etwas. Darauf habe ich richtig Bock.".