"Kann dreimal die Woche 90 Minuten spielen": Flick nominiert Rio-Held Götze

Mario Götze, WM-Siegtorschütze von 2014, hat sich bei Eintracht Frankfurt so gesteigert, dass Bundestrainer Hansi Flick dessen Kader-Nominierung begründen kann.

Sein Name wird auf ewig in einer Reihe mit Helmut Rahn, Gerd Müller und Andreas Brehme stehen: Mario Götze, der Final-Held und Siegtorschütze von 2014. Weltmeister ist man schließlich auf Lebenszeit.

Ob der Frankfurter, inzwischen 30 Jahre alt, in Katar noch einmal eine vergleichbare Rolle spielen kann wie vor acht Jahren in Brasilien, darf zwar infrage gestellt werden, Bundestrainer Hansi Flick - damals Assistent von Joachim Löw - hat den Kreativspieler für sein 26er-Aufgebot allerdings berücksichtigt.

"Ich glaube, dass wir alle wissen, dass Mario ein genialer Fußballer ist, der in den letzten Spielen auf ganz hohem Niveau gespielt hat", begründete Flick die Nominierung auf der Pressekonferenz. "Er ist topfit, kann auch dreimal die Woche über 90 Minuten gehen - das ist eine gute Voraussetzung", versichert der Bundestrainer, der von Götzes "Gedankenblitzen" schwärmte.

Für Eintracht Frankfurt kam der Rechtsfuß in der laufenden Saison bislang in 22 Pflichtspielen insgesamt 1718 Minuten zum Einsatz, zu zwei Toren in der Bundesliga gesellen sich zwei Vorlagen in der Champions League und eine im DFB-Pokal.

63 Länderspiele, letztmals 2017

Wenn Deutschland am 23. November (Mittwoch) um 14 Uhr sein erstes Vorrundenspiel gegen Japan bestreitet, wird Götzes bis dato letzter Einsatz für den viermaligen Weltmeister bereits über fünf Jahre zurückliegen. Beim 2:2 gegen Frankreich am 14. November 2017 in der Nations League, damals noch unter Löw, hatte Götze als Joker letztmals das Nationaltrikot getragen.

Es war das 63. Länderspiel des einstigen Ausnahmetalentes (17 Tore), das im Alter von 18 Jahren im November 2010 gegen Schweden debütiert hatte. Bei der WM 2014 war Götze (damals FC Bayern) in sechs der sieben Spiele zum Einsatz gekommen, nur im legendären Halbfinale gegen Brasilien nicht. Im Endspiel wurde der Gestalter, der in Katar wohl maximal Ergänzungsspieler sein wird, kurz vor Beginn der Verlängerung für Miroslav Klose eingewechselt.