Kann das DFB-Team Robert Lewandowski stoppen?

Einen ihrer Gegner kennen die deutschen Fußballer an diesem Freitag besonders gut. Jahrelang haben sie mit ihm zusammen in der Bundesliga gespielt.

Einige Spieler wie Joshua Kimmich und Leon Goretzka gehörten sogar zur gleichen Mannschaft. Manche nennen ihn einfach nur Lewy. Gemeint ist der Stürmer Robert Lewandowski aus unserem Nachbarland Polen.

Am Freitag treffen Deutschland und Polen in einem Freundschaftsspiel aufeinander. Die deutsche Abwehr muss Robert Lewandowski also irgendwie stoppen. "Lewy ist einer der weltbesten Stürmer, die wir in unserer Zeit haben. Dass er brandgefährlich vor dem Tor ist, ist klar", sagte der deutsche Spieler Jonas Hofmann.

Robert Lewandowski spielte lange in Deutschland für die Vereine Borussia Dortmund und den FC Bayern München. Vor knapp einem Jahr war er jedoch zum FC Barcelona nach Spanien gewechselt.