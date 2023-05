Kann Chelsea noch absteigen?

Seit dem erneuten Trainerwechsel ist die Lage beim FC Chelsea noch prekärer geworden. Könnten die Blues sogar aus der Premier League absteigen? Ein kleines Rechenspiel.

Der FC Southampton ist bei sechs Punkten Rückstand so gut wie abgestiegen, doch selbst das Premier-League-Schlusslicht hat in den vergangenen sechs Pflichtspielen zumindest einmal unentschieden gespielt. Das ist dem FC Chelsea nicht gelungen.

Die Blues erlitten am Dienstagabend bei Spitzenreiter FC Arsenal (1:3) im sechsten Auftritt unter Interimstrainer Frank Lampard die sechste Niederlage und rutschten auf den zwölften Tabellenplatz ab. Und die Leistung vor allem in der ersten Hälfte, als es dank riesiger Lücken in der Defensive bereits nach 34 Minuten 0:3 hieß, machte wenig Hoffnung darauf, dass Chelsea in dieser Saison noch einmal in die Spur findet.

Was, wenn sich die Niederlagenserie auf die verbleibenden fünf Spiele ausweitet? Könnte diese völlig verkorkste Saison, in der Chelsea mehr als 600 Millionen Euro allein an Ablösen auf dem Transfermarkt investierte, sogar noch mit einem Abstieg enden?

Das Restprogramm hat es für Chelsea in sich

Das Restprogramm hat es für die Londoner jedenfalls in sich - für alle Kontrahenten dürfte es noch um wichtige Punkte gehen: Am Samstag gastieren sie bei Tabellennachbar AFC Bournemouth, der sich im Aufwind befindet, aber noch nicht gerettet ist. Danach kommt der Drittletzte Nottingham, ehe binnen vier Tagen Auswärtsspiele bei Manchester City und Manchester United anstehen. Zum Abschluss trifft Chelsea auf den Tabellendritten Newcastle.

Die Blues laufen also durchaus Gefahr, noch weiter abzurutschen. Dass sie aber noch auf einen der drei Abstiegsränge durchgereicht werden, bleibt unwahrscheinlich, selbst wenn sie keinen einzigen Punkt mehr holen. Rechnerisch ist es gleichwohl möglich. Bleibt Chelsea punktlos, könnte ein Abstiegsszenario so aussehen:

Nottingham gewinnt nicht nur bei Chelsea, sondern auch gegen Southampton und bei Crystal Palace und punktet darüber hinaus gegen Arsenal.

Leeds United, das in dieser Woche "Feuerwehrmann" Sam Allardyce als Trainer präsentierte, gewinnt bei West Ham sowie gegen Newcastle und Tottenham.

Leicester City gewinnt bei Fulham, gegen Liverpool und West Ham.

West Ham gewinnt gegen Manchester United und bei Brentford.

Wolverhampton gewinnt gegen Everton.

Es sind also neben dem punktgleichen Bournemouth noch fünf weitere Klubs, die den FC Chelsea überholen müssten - und das ist nicht nur wegen dessen vergleichsweise guter Tordifferenz (-8) unrealistisch. Den Vorjahresdritten dürfte bereits die Tatsache retten, dass den Kellerkindern die Spiele ausgehen. Im Gegensatz zu Chelsea können sie nur noch maximal 16 Punkte holen.