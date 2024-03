Kann Bergischer HC die Negativspirale beenden?

"Wir müssen in Stuttgart gewinnen. Irgendwie. Das ist uns allen bewusst", sagt BHC-Trainer Jamal Naji, denn der Bergische HC befindet sich in einer langen Negativserie.

13 Pluspunkte haben die Löwen geholt, die allerdings in den ersten 16 Spielen der Saison. Und auch wenn man mit drei Ein-Tore-Niederlagen gegen Eisenach, Balingen und Erlangen gestartet ist, sah es nach den Siegen über den VfL Gummersbach, die die MT Melsungen, die HSG Wetzlar und Frisch Auf Göppingen mit 8:12 Punkten als ob man in der Spielzeit angekommen war.

Neun Spiele in Serie verloren

Bis Mitte Dezember lag man durchaus im Plan, 13:19 Zähler waren nach dem 33:28-Heimsieg über den TVB Stuttgart eingefahren. Doch dann kam das Team von Jamal Naji aus dem Tritt. Schmerzhaft war vor allem die Heimniederlage gegen die HSG Wetzlar, ein Offenbarungseid war die 22:33-Pleite in Leipzig.

Das jüngste 27:30 gegen den SC Magdeburg war angesichts des knappen Ergebnisses nahezu schon eine positive Überraschung. "Wir haben nicht nur gekämpft, sondern auch Lösungen gefunden", sagte BHC-Trainer Jamal Naji mit Blick auf die positiven Aspekte.

Reicht die Luft für 60 Minuten?

"Die Entwicklung in den vergangenen Spielen war in vielen Phasen gut. Ich nehme da die schwarze Stunde von Leipzig aus, aber sonst waren wir zumindest dran, auch wenn wir am Ende oft Probleme hatten. Ich bin überzeugt, dass wir Mechanismen gefunden haben, um auch die Schlussphasen enger zu gestalten", so der BHC-Coach auch mit dem Blick auf den Spielverlauf gerade in diesem Kalenderjahr.

Gegen Wetzlar verlor man nach einem 22:24 (58.) noch mit 23:28, gegen Kiel wurde aus einem 24:25 (55.) noch ein 25:29- Auch gegen Melsungen war man beim 24:23 (51.) noch in Reichbare die Niederlagenserie zu beenden, am Ende siegten die Nordhessen mit 31:26. Das ganze setzte sich auch gegen Hannover-Burgdorf (26:27 auf 26:29) und Gummersbach (21:24 auf 24:31) fort.

Auch die Partie gegen Magdeburg sei dafür ein gutes Beispiel gewesen. "Es geht darum, worauf wir in kritischen Situationen setzen können. Das geht zulasten der Variabilität, aber wir haben die nötige Sicherheit und wissen, worauf wir uns verlassen können."

Positiv angetan ist der Coach auch von der personellen Entwicklung, wenn es um Alternativen geht: "Gegen Magdeburg hat Linus Arnesson es im Innenblock sehr gut gemacht, Mads Andersen hatte eine gute Entscheidungsfindung - das war ein guter Schritt für ihn -, und Yannick Fraatz hat viel Spielfluss reingebracht, als er im rechten Rückraum war."

Das Restprogramm

Nun kommen aber die Wochen der Wahrheit für die Bergischen Handballer, nach dem Auswärtsspiel in Stuttgart am Gründonnerstag sind die nächsten Aufgaben in eigener Halle der ThSV Eisenach (07.04.) und der HC Erlangen (28.04.). Zwischendrin reist man noch zu den Galliern vom HBW Balingen-Weilstetten (19.04.).

Ob man im April bei den Rhein-Neckar Löwen spielt, ist noch nicht endgültig bestätigt. "Es liegt an uns, noch andere Teams in den Kampf um den Klassenerhalt zu verwickeln", sagt Naji. Oder wie es die Sportfreunde Stiller in Remineszenz an den Österreicher Hans Krankl einst formulierten. "Es geht hier nicht um Leben oder Tod. Es geht um mehr. Wie müssen gewinnen, alles andere ist primär."

Neben dem Auswärtsspiel in Mannheim warten im Mai dann zunächst noch ein Gastspiel in Hamburg sowie ein Heimspiel gegen Lemgo. Bis dahin sollte der BHC die notwendigen Punkte im Abstiegskampf gesammelt haben, denn mit einem Auswärtsspiel in Berlin und einem Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt warten an den letzten beiden Spieltagen richtige Herkulesaufgaben.