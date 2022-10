Kann Babelsberg den BAK bremsen?

Das Spitzenspiel des 11. Spieltags steigt bereits am Freitagabend: Der Tabellenzweite SV Babelsberg empfängt dabei den Primus Berliner AK. Dahinter hat sich Energie Cottbus in Stellung gebracht, das am Sonntag eine Pflichtaufgabe vor der Brust hat. Am Samstag kommt es zum Aufsteigerduell zwischen dem Greifswalder FC und Rot-Weiß Erfurt.

Fängt der SV Babelsberg den Berliner AK ein? Diese Frage stellen sich wohl viele in der Liga, wenn es am Freitagabend zum Auftakt gleich zum Spitzentreffen kommt: Der Tabellenzweite empfängt den Tabellenersten, und auch die Plätze drei bis zehn dürften den Potsdamern den Sieg wünschen - es wäre ein Signal im Meisterrennen. Bei einem Auswärtssieg nämlich würde der Vorsprung des BAK gegenüber dem derzeitigen Zweiten auf beträchtliche neun Punkte anwachsen. Auffällig: Die offensive Variabilität des Tabellenführers, unter den 18-Top-Torjägern der Liga befindet sich kein BAK-Akteur. Zehn verschiedene Spieler trafen schon in der bisherigen Spielzeit. "Wir freuen uns auf Babelsberg. Auf ein hammerhartes, geiles Spiel", so BAK-Trainer Benjamin Duda, der unter der Woche zudem einem 8:0-Erfolg im Landespokal gegen den Landesligisten Köpenicker FC beiwohnen durfte. Auch die Potsdamer freilich sind hochzufrieden mit der aktuellen Situation, auch wenn es am vergangenen Wochenende die erste Saisonniederlage setzte. "Für uns ist dies eine sehr gute Ausgangsposition. Es war vor Beginn der Saison sicher nicht zu erwarten, dass wir bis zum zehnten Spiel ungeschlagen bleiben", sagt Markus Zschiesche, Trainer der Babelsberger.

Letztes Jahr holte sich der BFC Dynamo den Titel, dieses Jahr startete man zäh in die Saison. Zuletzt aber befanden sich die Hauptstädter im Aufwind: Seit sechs Liga-Spielen ist die Elf von Heiner Backhaus ungeschlagen, am Dienstag kam zudem der Pokal-Erfolg gegen den Liga-Rivalen SV Lichtenberg hinzu. Der Coach hatte immer wieder betont, dass die körperliche Fitness die Voraussetzung für Erfolge sei, "und die haben wir nun erreicht". Am Freitag kommt es im heimischen Sportforum zum Duell des Tabellenzehnten mit Schlusslicht Germania Halberstadt. Für den BFC ein Pflichtsieg, danach warten mit Erfurt und Cottbus zwei Spitzenteams.

Optimismus herrscht auch im Lager des FSV Luckenwalde (15.) nach dem mutmachenden Auftritt vom vergangenen Wochenende gegen Jena. Nun allerdings muss man bei Lok Leipzig (5.), also einem der Spitzenteams der Liga, bestehen.

Aufsteigerduell in Greifswald

Das Aufsteigerduell Greifswalder FC (11.) gegen Rot-Weiß Erfurt (4.) bringt der Samstag mit sich. Nach dem zuletzt sechsten Saisonsieg ist die Stimmung in Erfurt besonders gut. "Die Euphorie ist da, das spürt man auch innerhalb der Mannschaft", so Angreifer Artur Mergel. Statt nur mehr vom Klassenerhalt zu sprechen, kann der Traditionsverein ambitioniertere Ziele ins Auge fassen. Die Greifswalder hingegen mussten zuletzt mit einem 0:0 gegen Halberstadt leben, ermöglichten dem Schlusslicht damit den zweiten Punktgewinn in dieser Saison. Kapitän Jannik Bandowski kassierte in der Schlussphase der Partie die Ampelkarte und wird dem GFC gegen Erfurt also fehlen.

Viktoria Berlin (13.) empfängt Chemie Leipzig (6.). Die Viktoria trennte sich am Mittwochabend im Landespokal vom Berlin-Ligisten TSV Rudow mit einem 3:0-Sieg und erhofft sich davon sicher einen Aufschwung auch in der Liga. Zuletzt setzte es da nämlich zwei Niederlagen, wenn auch gegen die starken Teams aus Erfurt und Cottbus.

Chemnitzer FC (9.) gegen ZFC Meuselwitz (16.) heißt derweil die dritte Ansetzung am Sonnabend. Nach zwei 2:0-Siegen in Folge konnte der CFC in der Tabelle etwas klettern und will das gegen den ZFC natürlich zur Serie ausbauen. Meuselwitz will hingegen eine Serie brechen: Die letzten drei Partien gingen verloren, ein Dreier wäre im Abstiegskampf wieder mal dringend nötig.

Bleibt Energie oben dran?

Gut drauf ist auch Energie Cottbus (3.), das mit einem Sieg bei Kellerkind Tennis Borussia Berlin (17.) nachlegen und die Spitze unter Druck setzen will. Die Berliner waren am Mittwochabend im Landespokal gegen den Bezirksligisten Rotation Prenzlauer Berg im Einsatz, gewannen knapp mit 1:0. Nun gilt es aber in der Liga: TeBe, zuletzt wieder mit einer Niederlage, hat nach wie vor keinen Kontakt zum aktuell rettenden Ufer.

Carl Zeiss Jena (7.) trifft zuhause auf den SV Lichtenberg (14.), die Stimmung dürfte in beiden Lagern überschaubar sein. Jena, ohne Sieg aus den letzten fünf Partien und jüngst mit enttäuschender Leistung gegen Luckenwalde. Lichtenberg verlor seine letzten drei Partien, von unten drohen die direkten Abstiegsplätze.

Die zweite Mannschaft von Hertha BSC (12.) bekommt es abschließend mit der VSG Altglienicke (8.) zu tun, und auch die beiden Kontrahenten hatten in der laufenden Saison schon bessere Phasen. Während die Hertha die letzten drei Partien verloren hat, wartet Altglienicke seit vier Partien auf einen Sieg. "An Selbstvertrauen mangelt es uns nicht. Wir müssen in den nächsten Spielen die Möglichkeiten, die wir uns herausspielen, einfach noch klarer nutzen“, betonte Coach Karsten Heine. Das gilt zum Beispiel für Tolcay Cigerci, der seit einem Monat ohne Torerfolg ist. Am Mittwoch gastierten die Blau-Weißen in der 4. Runde des Berliner Pokals beim Landesligisten SC Union 06, gewannen mit 2:0.