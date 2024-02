"Kann am Ende Gold wert sein": Historischer THW-Auftritt in Kielce

Der THW Kiel hat seine Spitzenposition in der Champions-League-Gruppe A mit einem 36:36 in Kielce untermauert. Nach dem historischen Punktgewinn zeigte sich besonders Cheftrainer Filip Jicha zufrieden.

Während der THW Kiel in der Handball-Bundesliga mit 28:12 Punkten der Musik gewaltig hinterherläuft, führt der deutsche Rekordmeister seine Champions-League-Gruppe A mit 16:6 Zählern an. Die Leistung, die die Kieler am Mittwochabend in Kielce aufs Parkett brachten, beeindruckte. Und war auch ein Stück weit historisch: Zum ersten Mal seit fast 13 (!) Jahren holten die "Zebras" etwas Zählbares in der europaweitgefürchteten "Hala Legionow".

4200 Zuschauer machten die Partie gewohnt stimmungsvoll - und wurden nach Ansicht der Trainer für ihr Kommen entlohnt. "Die Zuschauer hatten heute die Möglichkeit, Weltklasse-Handball zu sehen", erklärte etwa Kiels Cheftrainer Filip Jicha, der analysierend nachschob: "Wir lagen lange vorn, wussten aber genau, dass Kielce zurückkommen und um jede Chance kämpfen würde. Fünf Minuten vor Schluss waren sie dann vorn. Aber ich bin sehr stolz auf meine Jungs, wie sie mit Leidenschaft, harter Arbeit und ganz viel Mut doch noch diesen Punkt gewonnen haben."

Zwischenzeitlich hatten die Kieler mit drei Toren geführt (26:23, 42.), lagen kurz vor Schluss dann aber sogar mit zwei Treffern hinten (32:34, 58.). Am Ende stand ein 36:36, den Jicha zu schätzen wusste. "Dieser Punkt kann am Ende Gold wert sein, oder auch nicht", sagte der Tscheche und fügte an: "Gold wert war aber auf jeden Fall der Charakter, den meine Jungs heute gezeigt haben."

Wolff hadert mit verpasster Chance

Auch Jichas Gegenüber Talant Dujshebaev sprach von einem "großen Spiel und großen Kampf. Jeder kann sich über den einen Punkt ärgern oder enttäuscht sein. Ich sehe ihn als positives Resultat für uns, weil der THW Kiel lange vorn lag." Der stets ehrgeizige Andreas Wolff, vor seinem Wechsel nach Polen 2019 drei Jahre für Kiel aktiv, sah es ein wenig anders. Er sprach von einer verpassten Chance und betitelte den Punktverlust als "bitter". Auch seine eigene Leistung sah Wolff trotz 13 Paraden (davon ein Siebenmeter) durchaus kritisch.

Mit Niclas Ekberg wirkte einer, der mit dem THW schon in vielen Duellen in Kielce vergeblich anrannte, nahezu erleichtert: "Ich bin sehr glücklich, dass es uns endlich gelungen ist, hier in Kielce zumindest einen Punkt zu holen - vor allen Dingen, wenn man betrachtet, wie das Spiel am Ende lief."

Ein ungleiches Duell wartet derweil am 12. Spieltag der Gruppenphase auf den THW: Am nächsten Donnerstag (18.45 Uhr) ist Gruppen-Schlusslicht HC Pelister 08 Bitola aus Nordmazedonien im Norden Deutschlands zu Gast.