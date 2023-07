"Kann alle drei Positionen bekleiden": Halle verpflichtet Skenderovic

Drittligist Hallescher FC hat sich mit Meris Skenderovic verstärkt. Von dem Angreifer erhoffen sich die Sachsen-Anhalter mehr Variabilität in der Offensive.

"Meris entspricht dem von uns gesuchten Profil eines flexiblen Stürmers, der in der Spitze alle drei Positionen bekleiden kann und dabei bereits seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hat", erklärte HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik.

Skenderovic wurde in der Jugendabteilung der TSG Hoffenheim ausgebildet und machte seine ersten Profischritte bei Carl Zeiss Jena und dem FC Schweinfurt. In der vergangenen Saison lief er im Trikot von 1860 München auf, für die Löwen erzielte er in 27 Drittligapartien vier Tore (kicker-Durchschnittsnote: 3,68). Skenderovic kostet für den HFC keine Ablöse, da er mangels sportlicher Perspektiven erst am Samstag seinen Vertrag beim TSV 1860 aufgelöst hatte.

Damit steht der elfte Neuzugang Halles für die Spielzeit 2023/24 fest. Skenderovic ist nach Dominic Baumann, der vom FSV Zwickau kam, der zweite gelernte Stürmer unter den Neuverpflichtungen.