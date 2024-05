Kankowski wechselt an die Kreuzeiche

Teutonia Ottensen hat mit Tom Kankowski einen Neuzugang für die neue Saison präsentiert. Der 21-Jährige wechselt von der U 23 des FC St. Pauli an die Kreuzkirche. Kankowski durchlief sämtliche Jugendmannschaften der Kiezkicker und stand in der abgelaufenen Saison in 21 Partien auf dem Platz. Insgesamt kommt der defensive Mittelfeldspieler auf 49 Regionalliga-Einsätze für den FC St. Pauli.