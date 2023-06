Kaniuth vor Bayern-Wechsel - Heidenmann neuer Mainzer Co-Trainer

Der 1. FSV Mainz 05 geht mit einem neuen Co-Trainer in die bevorstehende Bundesliga-Saison. Marc Heidenmann rückt von der U 16 auf - und ersetzt Patrick Kaniuth, den es wohl zum FC Bayern zieht.

Von allen 18 Bundesligisten stehen nur der SC Freiburg und der 1. FSV Mainz 05 noch ohne Neuzugang für die Saison 2023/24 da. Der FSV hat nun jedoch einen neuen Co-Trainer verpflichtet. Marc Heidenmann, der bereits seit 2015 als Trainer im Mainzer Nachwuchsleistungszentrum arbeitet und zuletzt als Cheftrainer der U 16 fungierte, gehört künftig zum Profitrainerstab von Bo Svensson.

Heidenmann nimmt den Platz von Patrick Kaniuth ein, der den Klub nach rund sieben Jahren zum Saisonende "auf eigenen Wunsch" verlassen hat, wie die Mainzer am Dienstag in einer Pressemitteilung schrieben. Kaniuth steht vor einem Wechsel zum FC Bayern, wo er neuer U-16-Trainer werden soll. Neben Heidenmann steht Svensson weiterhin Babak Keyhanfar als Assistent zur Verfügung.

"Marc Heidenmann ist bereits seit acht Jahren in verschiedenen Trainerfunktionen bei Mainz 05 im Nachwuchsbereich tätig. Er wird der nächste Trainer aus unserem NLZ sein, der aus dem Jugend- in den Profibereich wechselt und damit den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen wird", sagt FSV-Sportvorstand Christian Heidel und dankte Kaniuth für die "hervorragende Arbeit über viele Jahre". Dieser wolle "für sich ebenfalls den nächsten Schritt machen und in die Rolle des Cheftrainers wechseln", so Heidel.

Heidenmann arbeitete mit Svensson bereits zusammen

Heidenmann, mit 32 sechs Jahre jünger als Kaniuth, agiert nicht zum ersten Mal an der Seite von Svensson. "Bereits in der Saison 2017/18 habe ich als Bo Svenssons Co-Trainer in der U 19 bei Mainz 05 gearbeitet und kenne auch Babak schon sehr lange", wird der beförderte Coach zitiert, der selbst einst immerhin in der Regionalliga spielte. "Künftig auf dem Niveau Bundesliga arbeiten zu können, ist eine tolle Herausforderung, für die ich mich absolut bereit fühle."

Seinen ersten Pflichtspieleinsatz in neuer Funktion wird Heidenmann rund ums Wochenende 12./13. August haben, wenn die Mainzer in der ersten DFB-Pokal-Runde bei Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg gastieren. Eine Woche später beginnt dann die neue Bundesliga-Saison.