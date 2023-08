Kania schlägt ein: Nürnbergs neuer Mittelstürmer ließ schon Mölders hinter sich

Julian Kania wechselte als frischgebackener Torschützenkönig der Bayernliga Süd zur U 23 des 1. FC Nürnberg. Dort hat der 21-Jährige sofort mit Toren und Assists beeindruckt und blickt besonders gerne auf ein internationales Amateur-Turnier in Galicien zurück.

Zug zum Tor: Julian Kania vom 1. FC Nürnberg II findet sich auch in der Regionalliga Bayern bestens zurecht. IMAGO/Zink

MEHR ZUR REGIONALLIGA BAYERN Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Leonardo Vonic und Jermain Nischalke haben letzte Saison zusammen 40 Tore und damit fast die Hälfte aller Treffer des 1. FC Nürnberg II erzielt. Die beiden Goalgetter gehen jetzt eine Liga höher für Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund II auf Torejagd. Droht der U 23 des FCN nun die große Torflaute?

Bisher sieht es nicht danach aus. Eliot Muteba und Julian Kania könnten mit jeweils schon drei Treffern in die Fußstapfen ihrer Vorgänger treten.

Vor allem Neuzugang Kania gehört im runderneuerten Kader der Franken zu den positiven Überraschungen. Der 21-Jährige ging in der Vorsaison noch für Schwaben Augsburg auf Torejagd und sicherte sich mit 26 Treffern vor Ex-Profi Sascha Mölders die Torjägerkrone in der Bayernliga Süd. Dass er sich im neuen Umfeld eine Liga höher aber so schnell akklimatisieren würde, vermag dann doch zu überraschen.

Schon beim vogelwilden 3:5 gegen Vilzing beim Punktspielauftakt zeigte der 1,92-Meter-Hüne die volle Bandbreite seines Könnens, war mit zwei Assists und einem blitzsauberen Freistoßtor an allen drei Nürnberger Treffern beteiligt.

Entsprechend zufrieden ist der gebürtige Schwabe mit seinem Regionalliga-Einstand: "Persönlich hätte ich es mir kaum besser vorstellen können." Mit den drei Heimpleiten in Folge hadert er indes. Aber auch beim enttäuschenden 0:2 zuletzt gegen den FV Illertissen stach er mit großem Einsatz heraus, übernahm Verantwortung bei Freistößen und wurde mit hohen Flanken stets gesucht.

Club statt FC Augsburg

In Nürnberg hatten sie den klassischen Strafraumspieler schon länger auf dem Radar und stachen sogar Schwabens Lokalrivalen FC Augsburg aus. Kania ist froh, dass der TSV Schwaben ihn aus seinem laufenden Vertrag entließ: "Beim TSV geht es sehr familiär zu. Man wollte, dass ich den nächsten Schritt mache. Deshalb haben sie mir keine Steine in den Weg gelegt."

Nach Nürnberg kam Kania quasi als Quereinsteiger, hatte bisher keinerlei Erfahrung in einem Nachwuchsleistungszentrum. "In der B-Jugend hatte ich mal die Chance, zum TSV 1860 München zu wechseln, aber da wollte ich noch nicht von Zuhause weg."

Jetzt war er bereit für den Schritt weg aus Augsburg, wobei Nürnberg kein unbekanntes Pflaster für Kania ist. Während seiner Ausbildung zum Rohrleitungsbauer, die er vor Kurzem erfolgreich abgeschlossen hat, fand der Berufsschulunterricht in der Frankenmetropole statt. "Deshalb kenne ich die Stadt und komme hier gut klar."

Als ich nach meinen drei Toren im ersten Spiel um Selfies und Autogramme gebeten wurde, war das schon gigantisch. Julian Kania über seine Erlebnisse beim UEFA-Regions-Cup

Vor dem Umzug nach Nürnberg stand im Juni noch ein anderes Abenteuer, das für Kania auch Neuland bedeutete. Mit einer Auswahl des Bayerischen Fußballverbandes flog er ins spanische Galicien und vertrat Deutschland bei der Endrunde um den UEFA-Regions-Cup, dem seit 1998 alle zwei Jahre ausgetragenen europäischen Amateurwettbewerb. Und der Vollblutstürmer hatte auch dort einen Lauf. Beim 5:0-Sieg gegen eine Auswahl aus Bosnien-Herzegowina schnürte Kania einen Dreierpack und traf auch gegen Irland. Am Ende wurde er mit vier Treffern Torschützenkönig des Turniers und gewann nach einer unglücklichen 0:1-Niederlage gegen die Gastgeber aus Galicien mit dem BFV Bronze. Bei der Schilderung gerät er immer noch ins Schwärmen: "Wir bestanden überwiegend aus Spielern der Bayernliga Süd. Obwohl wir nur zwei Trainingseinheiten hatten, sind wir sehr schnell zusammengewachsen. Als ich nach meinen drei Toren im ersten Spiel um Selfies und Autogramme gebeten wurde, war das schon gigantisch."

Der robuste Strafraumspieler mit Torinstinkt und gutem Abschluss ist dennoch weit davon entfernt abzuheben. "Ich muss noch an meinem Tempo und meiner Kopfballpräzision arbeiten", räumt er ein, wobei sein platzierter Kopfballtreffer in den Winkel beim 1:2 gegen den FC Augsburg II durchaus das Potenzial für ein Lehrvideo hatte.

Wolf sieht jede Menge Potenzial

Potenzial sieht auch Nürnbergs U-23-Trainer Andreas Wolf bei seinem Angreifer: "Julian ist ein sehr engagierter Junge mit viel Talent. Er ist sehr fleißig und hat einen super Abschluss. Natürlich muss er noch viel lernen. Aber wenn er so weitermacht, glaube ich, dass sein Weg noch nicht zu Ende ist."

Seine drei Treffer und drei Assists sollen auch erst der Anfang sein. Nürnbergs neuer Goalgetter denkt erstmal kurzfristig und möchte sein Scorerkonto im Laufe der Saison noch deutlich ausbauen. Und eine Profikarriere als Fernziel? Ausschließen will der 21-Jährige nichts.

Einen Nachteil hat die rasante Entwicklung Kanias allerdings. Beim nächsten UEFA-Regions-Cup in zwei Jahren darf er als Regionalliga- oder noch höherklassiger Spieler nicht mehr teilnehmen. Das wäre für den Offensivallrounder aber sicher zu verschmerzen.